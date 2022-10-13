Nepal'in ışığı oldu.

İHH İstanbul Kadın Kolları tarafından Nepal’in başkenti Katmandu’da inşa edilen İslâm Kültür Merkezi, Müslümanlara umut oldu. Açılışı 26 Mayıs 2022’de gerçekleştirilen 5 katlı merkez, mescit, kafeterya, mutfak, abdesthane, sergi salonu, bekleme salonu, kütüphane, ofisler ve oturma odaları ile ülkede azınlık durumundaki Müslümanlara hizmet sunuyor.

BİLİNÇLİ MÜSLÜMANLAR YETİŞECEK

Kültür Merkezi'nin Nepal’deki Müslümanlar ve öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Merkez Sorumlusu Hurşit Alam İslami, ”Merkezin içinde birçok alan var. Bunlardan biri kütüphanesi. Konum itibarıyla merkez üniversitenin karşısında ve orada okuyan gençler burada bulunan kütüphaneyi kullanabilecek. Bu durum hem Müslümanların sayısını arttırabilir hem de bölgedeki Müslümanların bilinçlenmesine vesile olabilir. Kütüphanemizde bulunan kitaplarımızı çeşitlendirmek istiyoruz. Buradaki gençler her alanda kendilerini geliştirsinler bilgi sahibi olsunlar istiyoruz. İHH böyle bir merkez açarak bize çok büyük bir hizmet sunmuş oldu. Çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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Yüzde 80’i Hinduların yaşadığı bir bölge olan Nepal’de azınlıkta olan Müslümanların birçok alanda zorluk çektiğini vurgulayan İslami, ”Örneğin evlenmek isteyen çiftlerin düğünlerini Müslümanlar Hinduların düğün salonlarında yapmıyor çünkü her salonda onların taptıkları figürler bulunuyor. Ve bu durumda Müslümanları zor durumda bırakıyor. O yüzden Bu merkezde Müslümanların rahatça düğünlerini yapabilecekleri bir düğün salonu yapıldı. Böyle bir projeyi Nepal’de gerçekleştiren İHH’dan ve onların bağışçılarından Allah razı olsun. Buradaki Müslümanların umudu ve ışığı oldular" ifadelerini kullandı.

Kadınlar mescide kavuştu

Projenin Nepal Müslümanları için çok önemli olduğuna vurgu yapan Merkez Sorumlusu Hurşit Alam İslami “Katmandu'da kadınların ibadet edebileceği mescit yoktu. Müslümanlar burada azınlıkta olduğu için imkanları kısıtlı. Erkeklerin 2 tane büyük camisi var fakat kadınların maalesef yoktu. Bu merkez açıldıktan sonra ortak kullanabilecekleri bir mescit oluştu Elhamdülillah.Mescidimizde bölge halkına İslam'ı tebliğ etmeye çalışıyoruz aynı zamanda Müslüman kardeşlerimiz burada belli günler İslami ilimler alanında eğitim alıyorlar” dedi.

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