Dünya Nijeryada seçime erteleme
AFRİKA

Nijerya’da seçime erteleme

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da devlet başkanlığı seçimi, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelendi. Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmud Yakubu, seçiminin “lojistik ve operasyonel” sorunlar nedeniyle 23 Şubat’a ertelendiğini duyurdu. Karar ülkede tepkiyle karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nijerya’da başkanlığa aday olan Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin seçim afişi
Nijerya’da başkanlığa aday olan Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin seçim afişi

Tüm İlericiler Kongresi (APC) sözcüsü Festus Keyamo yaptığı yazılı açıklamada, “Kararı büyük bir hayal kırıklığıyla karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı. 2015 seçimlerinin 6 hafta ertelendiğini hatırlatan Keyamo, “2015 seçimlerine girerken dönemin iktidar partisi PDP, seçimlerde yenileceğini anlayınca yine aynı şeyi yapmıştı. Biz sadece INEC’e PDP ile gizli bir anlaşma içerisine girmemesi çağrısında bulunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

POMPEO ARADI

Muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) Ulusal Başkanı Uche Secondus ise INEC’in seçimleri erteleme kararını tepkiyle karşıladıklarını ve INEC başkanıfnın istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. Erteleme kararının ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, başkan adaylarıyla görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti. Pompeo’nun, Nijerya’da başkanlığa aday olan Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar ile görüşerek, adil ve şeffaf bir seçim çağrısında bulunduğu açıklanmıştı.

  • ‘Gözüm üzerinde’ mesajı
  • İbrahim Tığlı
  • Nijerya’daki seçimin ertelenmesini Yeni Şafak’a değerlendiren gazeteci İbrahim Tığlı, Pompeo’nun telefonunun daha çok ‘gözüm üzerinde’ mesajı olarak algılanabileceğini söyledi: “Seçimlerinin ertelenmesinin sebeplerinden biri de bazı bölgelerde halen oy kullanacakların isimlerini yazdırmamaları. Ülkede güvenlik sorunları da var. Seçimlerden önceki gün 60’tan fazla kişi saldırılarda hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı’nın telefonu, daha çok bir gözüm üzerinizde mesajı olarak algılanabilir. Bu bağlamda, ABD’nin seçimlerde doğrudan etkili olmaya çalıştığını düşünmüyorum.”

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