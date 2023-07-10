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Dünya

Özbekistan'da Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

09:19 . 10/07/2023 Monday
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Şevket Mirziyoyev

Şevket Mirziyoyev

Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Anayasa değişikliği sonrası erken seçime gidilmişti

Özbekistan'da 30 Nisan'da yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından dün cumhurbaşkanı erken seçimi düzenlenmişti.

Ülke genelinde, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesiyle sandıklar kapanmıştı.

Sandık başkanlarının da aralarında bulunduğu seçim görevlileri, siyasi partilerin gözlemcilerinin nezaretinde oy sayımına başlamıştı.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da ülkede oy kullanma işleminin sona erdiği, sandıklardan oy sayımına başlandığı belirtilmişti. Açıklamada, ülkede saat 17.00 itibarıyla 13 milyon 459 bin 677 seçmenin oy kullandığı, bu sayının toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 69,85'ine denk geldiği ifade edilmişti.


#Özbekistan
#Şevket Mirziyoyev
#cumhurbaşkanı
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