Özbekistan'da Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da ülkede oy kullanma işleminin sona erdiği, sandıklardan oy sayımına başlandığı belirtilmişti. Açıklamada, ülkede saat 17.00 itibarıyla 13 milyon 459 bin 677 seçmenin oy kullandığı, bu sayının toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 69,85'ine denk geldiği ifade edilmişti.