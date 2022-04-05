Papa'dan Avrupa'ya: Ukraynalılara olduğu gibi Akdeniz'den gelenlere de kapıları açın

Hafta sonu Malta'yı ziyaret eden Papa buradaki bir göç merkezine de gitti. Göçmenlerle görüştü ve Akdeniz'de batan göçmen teknelerinde ölen insanlarla birlikte "medeniyet gemisinin de batma riski" yaşadığını söyledi.

Papa Francesco, Pazar akşamı Malta'dan İtalya'ya dönüş uçağındaki basın toplantısında da Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin maruz kaldığı "suçlara" dikkat çekti.

"Göçmenler her zaman kabul edilmeli" diyen Papa, "Avrupa nasıl Ukraynalılara cömertçe kapılarını açıyorsa Akdeniz'den gelenlere de aynı şekilde kapıların açılması" çağrısı yaptı.

Malta'da ziyaret ettiği göç kabul merkezinde duyduklarının "korkunç" olduğunu söyleyen Papa, "Buraya ulaşanların çektikleri acılar, Libya'daki toplama kampları, bu insanların çile yolu (Via Crucis) suç gibi" dedi.

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