|
Reklam
Reklam
Dünya

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 kişi yaşamını yitirdi

Papua Yeni Gine'de dün sabah saatlerinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve depremin etki gösterdiği çevrede 300'den fazla evin zarar görüp yıkıldığı bildirildi.

10:42 . 4/04/2023 Salı
AA
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin öldüğü ve 300'den fazla evin yıkıldığı bildirildi.


Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Chambri Gölü olan deprem, çevrede derin çatlaklara, yıkım ve can kayıplarına neden oldu.


Ülkedeki Post-Courier gazetesinin yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, depremin 23 köyde hasara yol açtığı, 4 kişinin öldüğü ve en az 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Depremin etkilediği alanda 300'den fazla ev de yıkıldı.


Port Moresby Jeofizik Gözlemevi'nin Müdür Yardımcısı Mathew Moihoi, deprem bölgesinin uzaklığı ve iletişim hatlarındaki sorunlar nedeniyle hasarın boyutunu anlamanın birkaç gün sürebileceğini söyledi.


Moihoi, depremin, ülkenin dağlık bölgeleri dahil çevre bölgelerde hissedilecek büyüklükte olduğunu ifade etti.


ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), dün sabah yerel saatle 04.00 sularında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremin 62 kilometre derinde medyana geldiğini bildirmişti.


Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.


Ülkede Eylül 2022'de yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti. ​​​​​​​

#Papua Yeni Gine
#Deprem
#Yıkım
#Jeoloji
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.