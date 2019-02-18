Dünya PKK dostu Votel Suriyeden çekilmeme seçeneğimiz yok
AMERİKA

PKK dostu Votel: Suriye'den çekilmeme seçeneğimiz yok

PKK dostu Votel: Suriye'den çekilmeme seçeneğimiz yok

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joseph Votel, YPG/PKK'nın kendilerinden Suriye'den çekilmemelerini talep ettiğini ancak bunun şu anda kendileri için bir seçenek olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joseph Votel
ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joseph Votel

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın kendilerinden Suriye'den çekilmemelerini talep ettiğini ancak bunun şu anda kendileri için bir seçenek olmadığını bildirdi.

Amerikan medyasına göre, Votel, Suriye'de Türkiye tarafından aranan ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından SDG'nin komutanı olarak nitelenen PKK'lı terörist Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo ile Suriye'de ABD'ye ait bir hava üssünde görüştü.

Amerikan medyasına konuşan PKK'lı Cilo, ABD'den hava desteği ve sahada destek kuvveti istediğini ifade etti.

Cilo ile görüşmesinden sonra basına açıklamalarda bulunan Votel, "Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu anda gittiğimiz bir yol değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de asker bırakmasının söz konusu olup olmadığına yönelik bir soruya ise Votel, "Tartışma ABD askerlerinin burada kalıp kalmaması üzerine değil. Koalisyonun kuvvetlerinin ne yapabileceği potansiyeline baktık." dedi.

  • Votel, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında verdiği çekilme talimatını uyguladıklarını ifade etti.
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