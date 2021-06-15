Dünya PKKnın hastaneye saldırısını terör örgütünün adını anmadan kınadılar
ASYA

PKK’nın hastaneye saldırısını terör örgütünün adını anmadan kınadılar

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Afrin’deki hastaneye düzenlenen saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Fransa, ABD ve İngiltere, günler sonra kınama mesajı yayımladı. Mesajlarda saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK’nın adı anılmadan, "sükunet çağrısında bulunuyoruz", "siviller hedef değildir" gibi ifadeler kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’nın hastaneye saldırısını terör örgütünün adını anmadan kınadılar
PKK/YPG'nin saldırısında 14 sivilin hayatını kaybettiği hastane kullanılamaz hale geldi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin’de sivillerin tedavi gördüğü hastaneye, işgal ettiği Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

Afrin'de YPG/PKK'dan hastaneye saldırı: 13 ölü, 27 yaralı
OYNAT 00:55
Afrin'de YPG/PKK'dan hastaneye saldırı: 13 ölü, 27 yaralı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de düzenlediği saldırıda, atılan top mermilerinin bir hastaneye isabet etmesiyle 13 sivilin öldüğünü 27 sivilin de yaralandığını açıkladı.

PKK/YPG'nin adını anmadılar

  • Saldırıyı gerçekleştirenin kim olduğunun belli olmasına rağmen, hastanenin hedef alınmasının üstünden en az bir gün geçtikten sonra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Fransa, ABD ve İngiltere kınama mesajı yayımladı. Hiçbir açıklamada saldırın faili PKK/YPG’nin adı anılmadı.

Fransa: Sorumlular açığa çıkarılsın

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Fransa, uluslararası insani hukukun pervasızca ihlal edildiği bu saldırının sorumlularının açığa çıkarılması çağrısında bulunuyor” ifadesi kullanıldı.

BM: Suçların hesabı verilmeli

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yaptığı yazılı açıklamada, “Tüm taraflar, sivillerin ve sivil nesnelerin korunması da dahil, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymalıdır. BM Genel Sekreteri'nin Suriye'de işlenen suçların hesabının verilmesi çağrısını yineliyorum” dedi.

Tedaviye geldiler kefenle çıktılar
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İngiltere: Sükunet çağrısında bulunuyoruz

İngiltere'nin Suriye Özel Temsilciliğince, Twitter'dan yapılan açıklamada, “Hastaneler, siviller ve yardım görevlileri hedef değildir. İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde sükunet çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları mevcut ateşkes anlaşmalarına uymaya davet ediyor” denildi.

ABD: En güçlü şekilde kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz” mesajını paylaştı.

ABD'den beslediği PKK'nın hastaneye saldırısı için kınama
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ABD'den beslediği PKK'nın hastaneye saldırısı için kınama

AB: Saldırıyı kınıyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise “AB, 12 Haziran'da Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Şifa Hastanesi'ne düzenlenen, aralarında sağlık personeli ve hastaların da bulunduğu çok sayıda sivili öldüren saldırıyı kınıyor” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıyı kınadı
DÜNYA
Avrupa Birliği Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıyı kınadı

ABD, PKK'nın adını anmadan Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
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ABD, PKK'nın adını anmadan Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
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