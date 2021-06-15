PKK’nın hastaneye saldırısını terör örgütünün adını anmadan kınadılar

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin’de sivillerin tedavi gördüğü hastaneye, işgal ettiği Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.
PKK/YPG'nin adını anmadılar
- Saldırıyı gerçekleştirenin kim olduğunun belli olmasına rağmen, hastanenin hedef alınmasının üstünden en az bir gün geçtikten sonra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Fransa, ABD ve İngiltere kınama mesajı yayımladı. Hiçbir açıklamada saldırın faili PKK/YPG’nin adı anılmadı.
Fransa: Sorumlular açığa çıkarılsın
Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Fransa, uluslararası insani hukukun pervasızca ihlal edildiği bu saldırının sorumlularının açığa çıkarılması çağrısında bulunuyor” ifadesi kullanıldı.
BM: Suçların hesabı verilmeli
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yaptığı yazılı açıklamada, “Tüm taraflar, sivillerin ve sivil nesnelerin korunması da dahil, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymalıdır. BM Genel Sekreteri'nin Suriye'de işlenen suçların hesabının verilmesi çağrısını yineliyorum” dedi.
İngiltere: Sükunet çağrısında bulunuyoruz
İngiltere'nin Suriye Özel Temsilciliğince, Twitter'dan yapılan açıklamada, “Hastaneler, siviller ve yardım görevlileri hedef değildir. İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde sükunet çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları mevcut ateşkes anlaşmalarına uymaya davet ediyor” denildi.
ABD: En güçlü şekilde kınıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz” mesajını paylaştı.
AB: Saldırıyı kınıyoruz
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise “AB, 12 Haziran'da Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Şifa Hastanesi'ne düzenlenen, aralarında sağlık personeli ve hastaların da bulunduğu çok sayıda sivili öldüren saldırıyı kınıyor” ifadelerine yer verildi.