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Prens Harry ailesiyle barışmak istiyor: Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum

Prens Harry ailesiyle barışmak istiyor: Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum

09:273/05/2025, Cumartesi
DHA
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Prens Harry ve babası Kral Charles
Prens Harry ve babası Kral Charles

Sussex Dükü Prens Harry, ailesiyle barışmak istediğini açıkladı. Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Kraliyet ailesiyle yaşadığı sorunların ardından ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry, kendisine sağlanan polis koruması seviyesinin düşürülmesi kararını taşıdığı mahkemenin karar duruşması ardından açıklamalarda bulundu. Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" ifadelerini kullandı. Prens Harry açıklamasında, ailesinden bazı üyeler ile aralarında çok sayıda anlaşmazlık olduğunu belirtti.






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