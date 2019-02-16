Dünya Prens Selmanın Pakistan ziyareti 1 gün ertelendi
ASYA

Prens Selman'ın Pakistan ziyareti 1 gün ertelendi​

Prens Selman'ın Pakistan ziyareti 1 gün ertelendi

Pakistanlı yetkililer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Pakistan’a yapacağı ziyaretin bir günlüğüne ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer IHA
Prens Selman
Prens Selman

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Prens Muhammed bin Selman’ın 2 günlük bir ziyaret için Pazar günü İslamabad’a geleceğini programının değişmediğini açıkladı.

  • Muhammed bin Selman’ın 2017’de veliaht prensi olarak atanmasından sonra Pakistan’a yapacağı ilk ziyaret olacağı kaydedildi. Muhammed bin Selman’ın daha önce iş adamlarından oluşan bir heyetle Pakistan’a cumartesi günü gelmesinin planlandığı ancak Pakistanlı yetkililer, cumartesi günü Suudi Arabistanlı iş adamları ile yapılacak görüşmenin kaçınılmaz bazı sebepler yüzünden ertelendiğini, prensin daha az sayıda iş adamı ile Pakistan’a geleceğini belirtti. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ziyaretinden sonra Suudi iş adamlarının Pakistan’a 7 milyar dolarlık yatırım yapmasının beklendiği kaydedildi.

Prens Muhammed bin Selman’ın bu ziyaretin ardından Pakistan’ın komşu ülkesi Hindistan’ı da ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi. Geçen Perşembe günü silahlı milislerin Keşmir’in Hindistan kontrolündeki kesime bombalı bir saldırı yaparak 41 kişiyi öldürmesi üzerine Pakistan ile Hindistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutmuş ve bu saldırının cevapsız kalmayacağı açıklamasında bulunmuştu.

Pakistan Hindistan’ın suçlamasını reddetti. Suudi Arabistan Keşmir’in Hindistan kontrolünde bulunan bölgeye yapılan saldırıyı şiddetle kınamıştı. Pakistan; gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen sene Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinde töhmet altında bulunan Muhammed bin Selman’a destek vermişti. Bunun üzerine Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Suudi Arabistan’da Ekim ayında yapılan bir yatırım konferansına katılmasının ardından Suudi Arabistan daha önce Pakistan’a yapacağı fakat iptal ettiği 6 milyar dolarlık yardım paketini imzalamıştı.

  • Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın dahli bulunduğu iddiaları üzerine bir seri yatırım anlaşmasını iptal etmişti. Suudi Arabistan, Prens Muhammed bin Selman’ın dahlinin bulunmadığını, Kaşıkçı’yı öldürme planından haberi olmadığını iddia ediyor.
/**/
Umman: İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz

Umman: İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz
ABD'ye son uyarılar

ABD'ye son uyarılar

Bakan Akar, ABD'li muhataplarıyla bir araya geldi.
Olay yorum

Olay yorum

​Rıdvan Dilmen tartışılan pozisyonu yorumladı.
Çatlak büyüdütahliyeler başladı

Çatlak büyüdütahliyeler başladı

Bornova'daki toprak kayması nedeniyle evler tahliye ediliyor.
Fenerbahçe tekledi

Fenerbahçe tekledi

​Fenerbahçe, 10 kişi kalan Konyaspor'u yenemedi.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.

30 yıllıkhasret bitecek

30 yıllıkhasret bitecek

Erdoğan, Ataşehirlilerin yıllardır beklediği projeyi açıkladı.
İdlib'de katliam!

İdlib'de katliam!

​Esed rejimi sivil mahallesini kana buladı.
Türklerin oy vermesi yasaklansın

Türklerin oy vermesi yasaklansın

Irkçı liderin sunduğu yasa tasarısı Türklerden tepki topladı.
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü

İstanbul'da 3 katlı bina çöktü

Valilik: Metruk bina çöktü, can kaybı yok.
Edirne CHP'den kurtulacak

Edirne CHP'den kurtulacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de halka hitap etti.
CHP'de muhalifler ayaklandı

CHP'de muhalifler ayaklandı

​Kılıçdaroğlu bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda.
İYİ Parti'de CHP krizi

İYİ Parti'de CHP krizi

İYİ Partili Başkan, CHP ile ittifaka tepki göstererek istifa etti.

Çöken binayla ilgili raporda birbirinden vahim bilgiler yer aldı.
91 bin seçmenin kaydı donduruldu

91 bin seçmenin kaydı donduruldu

YSK Başkanı Sadi Güven'den önemli açıklama.​
Engel olana 2 bin 832 TL ceza

Engel olana 2 bin 832 TL ceza

​Havalimanında güvenlik uygulamasında değişiklik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.