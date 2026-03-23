Putin, Rus enerji şirketlerinin borçlarını kapatmaları gerektiğini söyledi

Rus ekonomisinde sürdürülebilir büyüme sürecine girilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Bu sürece geri dönerken de enflasyonun yavaşlaması ve işgücü piyasasındaki istikrarın korunması önemli." dedi.

Vladimir Putin, küresel enerji fiyatlarındaki artışla birlikte gelirlerinde yükseliş kaydedilen Rus enerji şirketlerine ilişkin konuşarak, "Rus petrol ve doğal gaz şirketleri, artan küresel hidrokarbon fiyatlarından elde ettikleri ek gelirleri borç yüklerini azaltmak için kullanmayı düşünmelidir. Bu olgun bir karar olurdu." ifadesini kullandı.