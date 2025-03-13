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Putin'in ateşkes açıklamaları sonrası Trump'tan ilk sözler: Çok ümit verici

Putin'in ateşkes açıklamaları sonrası Trump'tan ilk sözler: Çok ümit verici

20:5813/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
AA
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Trump, Rusya'nın da Ukrayna gibi ateşkes anlaşmasına "evet" demesini umduğunu belirtti.
Trump, Rusya'nın da Ukrayna gibi ateşkes anlaşmasına "evet" demesini umduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Ukrayna'da geçici ateşkes' konusuyla ilgili konuşarak savaşın bitirilmesi gerektiğini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump da Putin'in bu sözlerine ilişkin ilk açıklamada bulunarak Rus liderin çok ümit verici konuşma yaptığını söyledi. Putin'le en kısa sürede görüşmeyi çok istediğini aktaran Trump, "Eğer Rusya anlaşmak istemezse tüm dünya için bu bir hayal kırıklığı olur." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile varılan ateşkes anlaşması mutabakatının ardından Rusya'nın da aynı şeyi yapmasını beklediğini belirterek, "
(Vladimir) Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim.
" dedi.

"Rusya'nın da aynı şeyi yapacağını umuyoruz"

Trump,
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
'yi
Beyaz Saray
'da ağırlarken,
Oval Ofis
'te
Rusya-Ukrayna
gündemini ve diğer dış politika başlıklarını değerlendirdi.
ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda anlaşmaya tamam dediğini hatırlatarak, "
Rusya'nın da aynı şeyi yapacağını umuyoruz. Burada tam bir ateşkes söz konusu.
" sözlerini sarf etti.
Özel Temsilcisi Steve Witkoff
'un bugün Moskova'da ateşkes görüşmeleri yaptığını anımsatan Trump, bu görüşmelerin çok ciddi şekilde yürüdüğünü ve bunlardan umutlu olduğunu vurguladı.

"Çok ümit verici bir açıklama yaptı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ateşkes anlaşmasıyla ilgili son açıklamalarına değinen Trump, "Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim. Eğer Rusya anlaşmak istemezse tüm dünya için bu bir hayal kırıklığı olur." diye konuştu.

Rusya'nın elinde tutacağı topraklar konusunda Ukrayna ile görüştüklerini, bu konuda şeffaf olduklarını söyleyen Trump, aralarında bir enerji santralinin de olduğu birçok konu başlığının nihai anlaşma bağlamında ele alındığını belirtti.

"Rusya'nın diğer müttefiklere saldıracağını düşünmüyorum"

Trump, "Bu iş (Rusya-Ukrayna savaşı) uzun süre devam edebilirdi. Biz bir açmazı kırdık. Rusya'nın diğer müttefiklere saldıracağını düşünmüyorum, bunun olmayacağından emin olacağım." ifadesini kullandı.



#ABD
#Donald Trump
#Vladimir Putin
#Rusya
#Ukrayna

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