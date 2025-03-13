Putin'in ateşkes açıklamaları sonrası Trump'tan ilk sözler: Çok ümit verici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Ukrayna'da geçici ateşkes' konusuyla ilgili konuşarak savaşın bitirilmesi gerektiğini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump da Putin'in bu sözlerine ilişkin ilk açıklamada bulunarak Rus liderin çok ümit verici konuşma yaptığını söyledi. Putin'le en kısa sürede görüşmeyi çok istediğini aktaran Trump, "Eğer Rusya anlaşmak istemezse tüm dünya için bu bir hayal kırıklığı olur." diye konuştu.
"Rusya'nın da aynı şeyi yapacağını umuyoruz"
"Çok ümit verici bir açıklama yaptı"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ateşkes anlaşmasıyla ilgili son açıklamalarına değinen Trump, "Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim. Eğer Rusya anlaşmak istemezse tüm dünya için bu bir hayal kırıklığı olur." diye konuştu.
Rusya'nın elinde tutacağı topraklar konusunda Ukrayna ile görüştüklerini, bu konuda şeffaf olduklarını söyleyen Trump, aralarında bir enerji santralinin de olduğu birçok konu başlığının nihai anlaşma bağlamında ele alındığını belirtti.
"Rusya'nın diğer müttefiklere saldıracağını düşünmüyorum"
Trump, "Bu iş (Rusya-Ukrayna savaşı) uzun süre devam edebilirdi. Biz bir açmazı kırdık. Rusya'nın diğer müttefiklere saldıracağını düşünmüyorum, bunun olmayacağından emin olacağım." ifadesini kullandı.