Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Putin'den ateşkese destek: Savaşın bitmesi konusunda hemfikiriz

Putin'den ateşkese destek: Savaşın bitmesi konusunda hemfikiriz

18:5813/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump'a teşekkür eden Putin, ABD Başkanı ile telefonda görüşebileceğini kaydetti.
Trump'a teşekkür eden Putin, ABD Başkanı ile telefonda görüşebileceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olan savaşın bitmesi gerektiğini söyledi. Düşmanlıkların durdurulması önerisine katıldığı ifade eden Putin, "Ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı." dedi. Ateşkes çalışmalarını olumlu karşılayan Putin, ilgisi için ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti ve kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğini söyledi.

Ukrayna'nın 30 günlük ateşkes teklifinin ardından
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'savaşın bitmesi gerektiği'ni söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ve yürütülen ateşkes çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Putin, süreci olumlu karşıladıklarını söyledi.

"Uzun vadeli barışı sağlamalı"

Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini ifade eden Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi.

"Düşmanlıklar durdurulmalı"

Öte yandan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna ile ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür ederek, "
Düşmanlıkların durdurulması önerisine katılıyoruz, ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı.
" dedi.

Putin ayrıca tartışılması gereken sorunlar olduğunu ifade ederek Trump ile telefonda görüşebileceğini de söyledi. Putin, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilgisi sebebiyle Trump'a teşekkür de etti.



#Vladimir Putin
#Donald Trump
#ABD
#Rusya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı: İşte TRT ve Tabii Spor'da gecenin maçları