Putin'den ateşkese destek: Savaşın bitmesi konusunda hemfikiriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olan savaşın bitmesi gerektiğini söyledi. Düşmanlıkların durdurulması önerisine katıldığı ifade eden Putin, "Ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı." dedi. Ateşkes çalışmalarını olumlu karşılayan Putin, ilgisi için ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti ve kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğini söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşına ve yürütülen ateşkes çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Putin, süreci olumlu karşıladıklarını söyledi.
"Uzun vadeli barışı sağlamalı"
Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini ifade eden Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi.
"Düşmanlıklar durdurulmalı"
Putin ayrıca tartışılması gereken sorunlar olduğunu ifade ederek Trump ile telefonda görüşebileceğini de söyledi. Putin, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilgisi sebebiyle Trump'a teşekkür de etti.