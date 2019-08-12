Dünya Rengarenk yarımada
AFRİKA

Rengarenk yarımada

Okyanusta bir adayken jeomorfolojik değişimli yarımada şeklini alan Palmarin, rengarenk tuz konilerinin oluşturduğu eşsiz manzarasıyla farklı bir gezegeni andırıyor. Rengarenk kuyular, yerel halk tarafından tuz üretmede kullanılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Palmarin’de üç kuyusu bulunan ve bunlardan tuz elde eden Seynabou Ndior, yağmur suyu tuzlu suya karışınca kuyudaki suyun ısındığını ve ellerini yaktığını ifade ediyor.
Palmarin’de üç kuyusu bulunan ve bunlardan tuz elde eden Seynabou Ndior, yağmur suyu tuzlu suya karışınca kuyudaki suyun ısındığını ve ellerini yaktığını ifade ediyor.

BAŞKENTE 135 KM UZAK

Senegal’in Atlas Okyanusu kıyısındaki jeomorfolojik yarımada Palmarin, rengarenk tuz konilerinin oluşturduğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir gezegendeymiş hissi veriyor. Başkent Dakar’ın 135 kilometre güneyinde yer alan ve önceden adayken gelgit olaylarıyla zamanla yarımadaya dönüşen Palmarin’de, deniz suyunun çekildiği kısımlarda bölge halkı tuz çıkarıyor.

TUZ ÜRETME KAYNAĞI

Her tarafına meteor düşmüş gibi görülen alandaki rengarenk sularla dolu yüzlerce kuyu, yerel halk tarafından tuz üretme kaynağı olarak kullanılıyor. Toprak kazılarak açılan iki üç metre derinliğindeki kuyularda toplanan tuzlu su birikintisi, güneşin etkisiyle yaklaşık bir ayda buharlaşıyor. İç yüzeyde kalan tuzlar sıyrılarak kuyulardan çıkarılıyor, durulanıp iyot eklenerek satışa hazır hale getiriliyor.

  • Yok olma tehlikesi
  • Okyanustan birkaç metre içeride bir yarımada olan Palmarin-Ngallou’nun yüz ölçümü, her yıl büyük dalgaların azar azar götürdüğü toprakla giderek azalıyor. Bazı köylerin tamamen yok olduğu bölgede, Şubat 1987’de Diakhanor adlı köy, büyük ve şiddetli bir dalgayla tamamen yok olmuştu.

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