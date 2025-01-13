Reste rest: Papa ile Trump arasında atama savaşları

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Papa Francis’i her fırsatta eleştiren aşırı sağcı aktivist Brian Burch'ü Vatikan'a ABD büyükelçisi olarak atadı. Buna karşılık, Papa Francis 'göçmen hakları savunucusu' Robert McElroy’u ABD Washington Başpiskoposu olarak seçti. McElroy, Trump’ın sert göçmen politikalarına açıkça karşı çıkan bir isim.
- McElroy, göçmen hakları, eşitlik ve sosyal adalet konularında aktif bir savunucu olarak biliniyor. Özellikle, Teksas Başsavcısı Ken Paxton’ın göçmenlere yardım eden Katolik hayır kurumlarını kapatma girişimlerine karşı verdiği sert tepkilerle dikkat çekmişti.
Trump’ın büyükelçi seçimi tepki çekti
- Brian Burch, Papa Francis’in eşcinsel çiftlere yönelik açıklamalarını ve göçmen dostu politikalarını sıkça eleştirdi. Burch’ün, Papa’nın ilerleyen yaşından dolayı görevden ayrılacağını ima eden yorumları ise Vatikan’da gerilimi artırdı.
Göçmen politikaları üzerinden çatışma
McElroy, Trump yönetiminin geniş çaplı göçmen sınır dışı politikalarını Katolik doktrinine aykırı bulduğunu açıkladı. Göçmenlere yardım eden Katolik hayır kurumlarının cezalandırılacağı iddiaları, hem dini hem de hukuki açıdan tartışmalara yol açtı.
- Steve Bannon gibi Trump’ın müttefikleri, bu durumun Katolik Kilisesi’nin mali yapısını tehdit edebileceğini öne sürdü. Ancak McElroy, bu baskılara boyun eğmeyeceklerini belirterek, “Göçmenlere yardım, inancımızın temel bir parçasıdır,” dedi.
New York’ta yeni bir atama bekleniyor
Uzmanlar, Papa’nın Trump’a yakınlığıyla bilinen New York Başpiskoposu Timothy Dolan’ın emekliliği sonrası bu pozisyona da benzer bir isim atayabileceğini düşünüyor. Dolan, Trump için olumlu açıklamalarda bulunmuş ve muhafazakâr politikaları desteklemişti.
- Papa Francis’in bu stratejik atamaları, ABD’de muhafazakâr Katoliklerin etkisini dengeleme çabası olarak görülüyor. Washington ve New York gibi kilisenin güçlü olduğu noktalarda ilerici seslerin yükselmesi, Katolik Kilisesi’nin politik kimliğini yeniden şekillendirebilir.