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Reste rest: Papa ile Trump arasında atama savaşları

Reste rest: Papa ile Trump arasında atama savaşları

Seren Som
Seren Som
12:1613/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Papa Francis, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ı eleştiren bir Katolik kardinali, Washington’daki Katolik Kilisesi’nin yeni lideri olarak atadı.
Papa Francis, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ı eleştiren bir Katolik kardinali, Washington’daki Katolik Kilisesi’nin yeni lideri olarak atadı.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Papa Francis’i her fırsatta eleştiren aşırı sağcı aktivist Brian Burch'ü Vatikan'a ABD büyükelçisi olarak atadı. Buna karşılık, Papa Francis 'göçmen hakları savunucusu' Robert McElroy’u ABD Washington Başpiskoposu olarak seçti. McElroy, Trump’ın sert göçmen politikalarına açıkça karşı çıkan bir isim.

Katoliklerin ruhani lideri
Papa Francis
, San Diego Kardinali
Robert McElroy
’u
Washington DC Başpiskoposu
olarak atadı.
Bu atama, ABD Katolik Kilisesi’nde ve siyasi arenada büyük yankı uyandırdı.
  • McElroy, göçmen hakları, eşitlik ve sosyal adalet konularında aktif bir savunucu olarak biliniyor. Özellikle, Teksas Başsavcısı Ken Paxton’ın göçmenlere yardım eden Katolik hayır kurumlarını kapatma girişimlerine karşı verdiği sert tepkilerle dikkat çekmişti.
McElroy,
“Teksas, kilisenin açları doyurmak, evsizlere barınak sağlamak gibi temel görevlerini kısıtlamaya çalışıyor. Hiçbir hükümet bu misyonu sınırlayamaz”
diyerek bu girişimleri eleştirmişti.
Robert McElroy

Trump’ın büyükelçi seçimi tepki çekti

Papa’nın bu kararı, Donald Trump’ın Vatikan Büyükelçisi olarak aşırı sağcı aktivist
Brian Burch
’ü atamasının hemen ardından geldi. Burch, Papa Francis’i eleştiren bir isim olarak biliniyor ve KatolikVote adlı muhafazakâr bir grubun liderliğini yapıyor. Trump’ın bu atamayı, muhafazakâr Katolikler üzerindeki etkisini artırmak için yaptığı düşünülüyor.
  • Brian Burch, Papa Francis’in eşcinsel çiftlere yönelik açıklamalarını ve göçmen dostu politikalarını sıkça eleştirdi. Burch’ün, Papa’nın ilerleyen yaşından dolayı görevden ayrılacağını ima eden yorumları ise Vatikan’da gerilimi artırdı.
Brian Burch

Göçmen politikaları üzerinden çatışma

McElroy, Trump yönetiminin geniş çaplı göçmen sınır dışı politikalarını Katolik doktrinine aykırı bulduğunu açıkladı. Göçmenlere yardım eden Katolik hayır kurumlarının cezalandırılacağı iddiaları, hem dini hem de hukuki açıdan tartışmalara yol açtı.

  • Steve Bannon gibi Trump’ın müttefikleri, bu durumun Katolik Kilisesi’nin mali yapısını tehdit edebileceğini öne sürdü. Ancak McElroy, bu baskılara boyun eğmeyeceklerini belirterek, “Göçmenlere yardım, inancımızın temel bir parçasıdır,” dedi.

New York’ta yeni bir atama bekleniyor

Uzmanlar, Papa’nın Trump’a yakınlığıyla bilinen New York Başpiskoposu Timothy Dolan’ın emekliliği sonrası bu pozisyona da benzer bir isim atayabileceğini düşünüyor. Dolan, Trump için olumlu açıklamalarda bulunmuş ve muhafazakâr politikaları desteklemişti.

  • Papa Francis’in bu stratejik atamaları, ABD’de muhafazakâr Katoliklerin etkisini dengeleme çabası olarak görülüyor. Washington ve New York gibi kilisenin güçlü olduğu noktalarda ilerici seslerin yükselmesi, Katolik Kilisesi’nin politik kimliğini yeniden şekillendirebilir.


#Donald Trump
#Papa Francis
#ABD
#Vatikan

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