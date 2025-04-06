Rümeysa Vermont’ta yargılanacak

ABD’de Filistin’e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil, Columbia Üniversitesi’nin “Antisemitizmle mücadele bahanesiyle” öğrenci muhalefetini bastırdığını ileri sürdü. Doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk dahil sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya bazı öğrencilerin isimlerini veren Halil, 8 Mart’ta göçmenlik yetkililerince tutuklanmasının “kaçırılma” olduğunu bildirdi.

Öte yandan Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporunda, Louisiana’da tutulan Öztürk’ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasına karar verdi. Yargıç Denise Casper raporunda, Rumeysa Öztürk’ün mahkemesi için seçenekler arasındaki en uygun yerin Vermont olduğunu ifade etti. Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle Massachusetts’teki evinden iftar için çıktığı sırada gözaltına alınan Öztürk, 2 bin 600 km uzaklıktaki Louisiana’ya götürülmüştü. Vermont ise Öztürk’ün evine 350 km mesafede.