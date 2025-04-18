Rümeysa’ya destek formu: Toplum için tehlikeymiş

ABD'de göçmenlik yargıcı, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı. Öztürk, 2 haftadan fazladır tutulduğu Louisiana eyaletinde göçmenlik mahkemesine çıkarıldı.





MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR

Basına kapalı yapılan duruşmada, Öztürk'ün avukatları, Trump yönetiminin, Gazze'deki saldırılara ilişkin öğrenci gazetesine yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle müvekkillerini gözaltına alma ve sınır dışı etme girişiminde bulunduğunu belirterek, Öztürk'ün kefaletle bırakılmasını talep etti. İç Güvenlik Bakanlığı avukatları ise Öztürk'ün serbest bırakılmasının "uçuş" ve "toplum açısından tehlike" riski bulunduğunu savunarak, kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı. Göçmenlik yargıcı, Öztürk'ün kefaletle bırakılması talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öztürk'ün duruşma sonrası basına açıklama yapan avukatlarından Marty Rosenbluth, Öztürk'ün "usulüne uygun yargılanmadığını" ve "hukukun üstünlüğünün tamamen ihlal edildiğini" belirterek, "Göçmenlik mahkemeleri, Trump yönetiminin Filistin haklarını savunanları susturma girişimlerinin parçası oluyor" dedi.





TEK PARAGRAFLIK BİR MUHTIRA

Rosenbluth, hükümetin Öztürk'e karşı açtığı davada hiçbir kanıtının bulunmadığını, tüm davanın, Dışişleri Bakanlığı

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) gönderdiği Öztürk hakkındaki tek paragraflık muhtıraya dayandığının altını çizdi. Öte yandan, Vermont bölge mahkemesinde devam eden dava için de Öztürk'ün avukatlarının, sağlık durumuna işaret ederek müvekkillerinin serbest bırakılması veya bugün Louisiana'dan Vermont'a transfer edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sunduğu belirtildi.





Mektup dayanışması

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün destekçileri, kendisine yazılan destek mesajlarının iletilmesi için çevrim içi form hazırladı. Öztürk'ün hukuk ekibi ve gönüllülerden oluşan gruptan yapılan açıklamada, "Rümeysa'ya Mektuplar" isimli çevrim içi form oluşturulduğu bildirildi. Açıklamada, "Gelin bizler de Rümeysa'nın yanında olduğumuzu ve özgürlüğüne kavuşması için elimizden geleni yapacağımızı ona söyleyelim" ifadeleri yer aldı.





İsrailli akademisyenler Trump'a çağrı yaptı

İsrailli bir grup akademisyen ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkedeki üniversiteleri hedef almak için antisemitizmi kullanmakla suçlayarak bunu kınadı. 200 kadar İsrailli akademisyen tarafından yazılan mektupta "ABD akademisindeki Filistin yanlısı sesleri susturmak veya cezalandırmak için Yahudi öğrencilerin güvenliğinin kullanılmasını kınıyoruz" ifadesine yer verildi.





BM: Özgür ve barışçıl konuşmayı destekliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD yönetiminin Filistin destekçisi öğrencilerin vizelerini iptal etmesi ve Rümeysa Öztürk'le ilgili konuştu. Dujarric, "Dünyanın her yerinde insanların cezalandırılma, gözaltına alınma, taciz ya da daha kötüsünün olması korkusu olmadan özgürce ve barışçıl bir şekilde konuşabilmesini güçlü bir biçimde destekliyoruz" dedi.



