Dünya Rus askerlerinden ABD konvoyuna engelleme
ORTADOĞU

Rus askerlerinden ABD konvoyuna engelleme

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Haseke’de, ABD konvoyu Rus askerleri tarafından engellendi. Geçişlerine izin verilmeyen ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Diğer
Rus askerlerinden ABD konvoyuna engelleme
ABD askerlerinin geri dönmek zorunda kaldığı an.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG tarafından işgal edilen Haseke’de ABD ve Rus askerleri arasında gerilim yaşandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, bölgedeki Rus askerleri, M4 karayolu üzerinde ilerlemeye çalışan ABD konvoyunun geçişine izin vermedi.

Rusya: Bilgilendirme yapılmadı

Rus tarafının iddiasına göre, dört adet MaxxPro ve Oshkosh M-ATV zırhlı araçtan oluşan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait konvoy, geçiş için bilgilendirme yapmadı.

Konvoy, geçiş izni verilmeyince geri dönerek bölgeyi terk etti.

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