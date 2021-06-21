Rus askerlerinden ABD konvoyuna engelleme

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG tarafından işgal edilen Haseke’de ABD ve Rus askerleri arasında gerilim yaşandı.
Sputnik’te yer alan habere göre, bölgedeki Rus askerleri, M4 karayolu üzerinde ilerlemeye çalışan ABD konvoyunun geçişine izin vermedi.
Rusya: Bilgilendirme yapılmadı
Rus tarafının iddiasına göre, dört adet MaxxPro ve Oshkosh M-ATV zırhlı araçtan oluşan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait konvoy, geçiş için bilgilendirme yapmadı.
Konvoy, geçiş izni verilmeyince geri dönerek bölgeyi terk etti.