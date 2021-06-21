Rus askerlerinden ABD konvoyuna engelleme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'ndan yoğun diplomasi trafiği: 50'nin üzerinde ikili görüşme yaptı

Diplomasinin nabzının tutulduğu ve devlet liderlerinin de katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda cumartesi ve pazar günü de ikili görüşme trafiği hız kesmeden devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği foruma, 11 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, 41 dışişleri bakanı ve bakan seviyesindeki konuklar ile 60'a yakın uluslararası örgüt temsilcisi ve üst düzey kişiler katıldı. Tarihte ilk yazılı anlaşma olan Kadeş'ten başlayarak 85 başlığın yer aldığı Diplomasi Tüneli oluşturuldu, 1500 kare fotoğrafın gösterildiği dijital sergi açıldı.