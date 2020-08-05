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Dünya Rusya Afrikaya yerleşiyor
AFRİKA

Rusya Afrika'ya yerleşiyor

Rusya’nın Afrika ülkeleriyle askeri iş birliğini yoğunlaştırdığı ve 6 ülkede askeri üs kurma konusunda izin aldığı ileri sürüldü. Rusya’nın kısmen gizli, kısmen de resmi olarak ilgili ülkelerin askerlerini eğittiği aktarılan haberde, bu çerçevede Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 180 Rus askerin görev yaptığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bild gazetesinin Almanya Dışişleri Bakanlığının gizli raporuna dayandırdığı haberinde, Rusya’nın 2015’ten beri 21 Afrika ülkesiyle askeri iş birliği anlaşmaları yaptığı, daha önce Rusya’nın askeri iş birliği yaptığı Afrika’daki ülke sayısının sadece 4 olduğu belirtildi.

  • Haberde, bu anlaşmalar kapsamında Moskova yönetiminin, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Eritre, Madagaskar, Mozambik ve Sudan’da askeri üs kurma izni verilmesi konusunda güvence aldığı iddiası yer aldı.

Rusya’nın kısmen gizli, kısmen de resmi olarak ilgili ülkelerin askerlerini eğittiği aktarılan haberde, bu çerçevede Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 180 Rus askerin görev yaptığı ifade edildi. Haberde, her yıl yaklaşık 20 Malili askerin Rusya’da eğitim gördüğüne de yer verildi. Haberde Wagner’in Rusya tarafından siyasi, ekonomik ve askeri açıdan etkin olmak amacıyla “hibrit araç” olarak kullanıldığını yazdığı kaydedildi.

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