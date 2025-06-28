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Rusya duyurdu: Donetsk'te bir yerleşim yeri ele geçirildi

Rusya duyurdu: Donetsk'te bir yerleşim yeri ele geçirildi

22:1628/06/2025, Cumartesi
AA
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Rusya, hafta içinde Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Rusya, hafta içinde Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Karşılıklı saldırıların gölgesinde Rusya, Donetsk bölgesindeki Çervonaya Zirka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Rusya ayrıca son 24 saatte Ukrayna'ya ait 252 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince imha edildiğini de belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Çervonaya Zirka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çervonaya Zirka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 252 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta içinde Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.



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