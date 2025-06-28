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Savaşın korkunç yüzü: 35 bin Ukraynalı çocuk kaçırıldı

Savaşın korkunç yüzü: 35 bin Ukraynalı çocuk kaçırıldı

04:0028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
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Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında yaklaşık 35 bin çocuk ya yetimhanelerden, ya savaş alanından ya da ailelerinden zorla alındı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, şu ana kadar 366 çocuk Ukrayna’ya iade edildi.

Gazeteye konuşan Ukraynalı anne Natalia, iki oğlunu Rusya'daki bir kamptan kurtarmak için haftalar süren zorlu bir yolculuk yaptığını anlattı. Oğulları, bir tatil kampı bahanesiyle Anapa adlı Rus sahil kentine götürülmüş, ancak dönüşlerine izin verilmemişti. Ukraynalı çocuk hakları savunucuları, çocukların Rusya’daki evlatlık sistemine dahil edilmesinden kaygılı. Rus yasaları, Ukraynalı çocukların Rus ailelerce evlat edinilmesini artık mümkün kılıyor.

ASKERİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Yale Üniversitesi'ne bağlı İnsani Araştırmalar Laboratuvarı, Rusya’nın bu çocukları askeri eğitim kamplarına gönderdiğini, bazılarını ise evlatlık verdiğini tespit etti. Elde edilen uydu görüntüleri, resmi belgeler ve aile beyanlarıyla, binlerce çocuğun kimliği belirlendi. Kamp tanıklıkları ise endişe verici. Kurtarılan çocuklar, Rus marşı söylemeye zorlandıklarını ve Ukraynaca konuşmanın yasaklandığını anlattı. 9 yaşındaki bir çocuk, "Üç renkli Rus bayrağını çizmemiz istendi" dedi. Yale’den Nathaniel Raymond, “Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri savaş sırasında yaşanan en büyük çocuk kaçırma vakası olabilir.” diye konuştu.



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