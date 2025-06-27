Rusya: Ukrayna'da son bir haftada 8 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rus ordusunun, hafta içinde Ukrayna'da çeşitli askeri tesislere yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla 6 kez saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Bu gece de askeri havaalanı altyapısına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla saldırı düzenlendi." denildi.

Rus güçlerinin Donetsk ve Dnipro bölgelerinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Novaya Kruglyakovka ve Petrovskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dıleyevka, Novosergeyevka, Zaporijya, Perebudova, Şevçenko ve Yalta yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 1221 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 66 bine yakın İHA, 612 hava savunma füze sistemi, 24 bini aşkın tank ve zırhlı araç, 1572 çok namlulu roketatar, 26 bin 656 obüs ve havan topu ile 37 binden fazla özel askeri aracın yok edildiği bilgisi paylaşıldı.