Rusya ile savaşırız

ABD yönetiminin Ukrayna ordusuna NATO müttefikleri tarafından sağlanan uzun menzilli füzeleri Rusya'nın içlerine yönelik saldırılarda kullanma izni vermesini, hızlı yükselen bir askeri gerilim takip ediyor. Rus ordusunun önceki gün Ukrayna'nın Dnipro kentine yönelik kıtalararası menzilli hipersonik balistik füze saldırısı düzenlemesi, Batı dünyasına bir tehdit olarak algılandı. Bu tehdide hızlı bir cevap ise İngiltere'den geldi. İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan, Rusya'nın Doğu Avrupa'yı işgal etmesi halinde onları karşılayacaklarını belirterek, "İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız" diyerek adeta ateşe benzinle gitti. Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin ise İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu söyleyerek gerilimi daha da artırdı.





RUSYA'NIN BATI SINIRINDAYIZ İTİRAFI

Dnipro kentini hedef alan hipersonik balistik füze saldırısının ardından İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi toplantısında üyelerin savaşın seyrine ilişkin sorularını yanıtlayan İngiltere Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Rob Magowan, ordunun bugün emir verilmesi halinde savaşa hazır olduğunu söyledi. Üyelerin NATO'nun doğu kanadına kuvvet konuşlandırılmasına ilişkin sorusunu da cevaplayan Magowan, İngiltere ordusunun zaten Rusya'nın batı sınırındaki Estonya'da kuvvet konuşlandırdığını ifade etti. Putin'in son dönemdeki nükleer tehditleri hakkında da konuşan Magowan, Sayın Bakan'ın bu konuda gizli oturum teklif ettiğinin farkında olarak şunu söyleyebilirim; İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız. Eğer Ruslar bu gece Doğu Avrupa'yı işgale başlarsa onları savaşta biz karşılarız" diye konuştu.





DOĞRUDAN MÜDAHİL OLDULAR

İngiltere'den gelen bu açıklamalarla aynı saatlerde Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andre Klein ise Sky News televizyonuna durum değerlendirmesi yaptı. Kelin, "İngiltere bu savaşa doğrudan müdahil mi oldu?" sorusuna yanıt vererek, "Kesinlikle. İngiltere, şu an bu savaşa doğrudan müdahil oldu. Bu savaş NATO ve İngiliz personelin müdahalesi olmadan olmazdı" yorumunu yaptı. Kelin, Rusya'ya farklı ülkelerin ekipman ve personel desteği verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Birçok yabancı ülkeden yabancı asker Ukrayna tarafında savaşıyor. Kursk bölgesinde Polonya askerleri tarafından giyilen üniformaları giyen Polonyalı bir birlik gördük" iddiasında bulundu. İngiliz basını da Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinlerinin İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar bulunduğunu öne sürmüştü.





SOĞUK SAVAŞ KONSEPTİ BİTTİ

Ukrayna'ya uzun menzilli füze izni verilmesiyle artan gerilimin ardından Rusya'nın daha önce kullanmadığı füzelerle Ukrayna'ya saldırması, uzmanlar tarafından soğuk savaş konsepti dışına çıkıldığı şeklinde yorumlanıyor. Rusya'nın bu tür füzeleri caydırıcılık olarak kenarda tutarken artık kullanmaya başlamasının Avrupa'yı ürküttüğüne değinen uzmanlar, Dnipro kentine atılan savaş başlıklarının, nükleer olmasa da konvansiyonel muharebe operasyonlarında kullanılmasının zaten gergin olan dünyada daha fazla belirsizliğe yol açmasının kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor. Söz konusu füzelerin daha önce tanımlanmadığını ve ne tür bir etki yaratacağının bilinmediğine vurgu yapan uzmanlar ayrıca, Avrupa'da insanların "Bunlar nükleer miydi" diyerek paniğe kapıldığını sözlerine ekliyor.





RUS SAVUNMA BAKANI CEPHEDE

İngiltere'den gelen açıklamalarla gerilimin arttığı bir dönemde Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, Ukrayna'daki savaşta görev alan Kuzey Askeri Grubu'nu denetlemesi de dikkat çeken bir gelişme oldu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, grubun komutanı Aleksandr Lapin ile cephedeki durum, birliklerin teçhizat ihtiyaçları ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya temin ettiği silahlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında üsteki askeri birliklerin hazırlıklarını denetleyen Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül takdim etti.





DNİPRO SALDIRISI NATO'YA CEVAP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlenen saldırının Ukrayna'nın Amerikan, İngiliz ve Fransız uzun menzilli silahlarını kullanmasına yanıt olarak geldiğini söylemişti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise saldırı öncesi ABD tarafının bilgilendirildiğini belirterek "Uyarı, fırlatmadan 30 dakika önce kalıcı otomatik modda gönderildi" ifadesini kullanmıştı.





Rusya: Oreşnik Avrupa'yı vurabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı yönetimi, askeri sanayi temsilcileri ve füze sistemleri üreticileri ile toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için kullandığı hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeden övgüyle bahsetti. Silah sisteminin saldırıda başarıyla test edildiğini vurgulayan Putin, "Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, engelleyecek araç yok. Yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Toplantıya katılan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev ise "Füzenin donatımı, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor. Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri vurabilir" dedi.



















