Dünya Rusya Ukrayna cephesinin başına Genelkurmay Başkanı Gerasimovu atadı
ASYA

Rusya Ukrayna cephesinin başına Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u atadı

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Rusya Ukrayna cephesinin başına Genelkurmay Başkanı Gerasimovu atadı
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik komuta kademesinde değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

Gerasimov'un Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Müşterek Askeri Kuvvetlerin önceki komutanı ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in ise Gerasimov'un yardımcılığı görevini yürüteceği kaydedildi.

  • Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim'in de Gerasimov'un yardımcıları olarak atandıkları bildirildi.

Özel askeri operasyondan sorumlu komuta kademesindeki seviyenin, operasyon kapsamında yürütülen görevlerin genişletilmesi nedeniyle yükseltildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Değişiklikler, Rus ordusunun birimleri arasındaki etkileşiminin daha yakın bir şekilde organize edilmesi, her türlü desteğin kalitesinde ve birliklerin yönetiminin etkinliğindeki artışla da ilgilidir." ifadesine yer verildi.

Rus ve Ukraynalı taraflar Türkiye’de bir araya gelecek
DÜNYA
Rus ve Ukraynalı taraflar Türkiye’de bir araya gelecek

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın doğusunda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın doğusunda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

​​Ara transfer dönemi rakamları belli oldu.
Can kaybı artıyor

Can kaybı artıyor

​'Her şey kırılma noktasında ve daha fazla yağmur geliyor.'
Yurt dışından talep var

​Milli Muharip Uçak için dikkat çeken açıklama: Geri sayım başladı.

​Komşusu öldürmüştü: Nazan'ın eşiyle son konuşması ortaya çıktı.

'Türkiye'nin terörle mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.