Rusya'dan Kiev'e misilleme: Oreşnik Kinjal Tsirkon ve İskender füzeleriyle karşılık verildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına Oreşnik, Kinjal, Tsirkon ve İskender füzeleriyle cevap verdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki askeri hedeflere hava saldırılarının düzenlendiği, Rusya’ya yönelik "terör saldırılarına” karşılık verildiği bildirildi.
Saldırıların hedeflerine ulaştığı, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
Rus ordusu Ukrayna'da 3. kez Oreşnik füzesi kullandı
Rusya, Kasım 2024’te Kiev’in Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına cevap olarak Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki askeri ve sanayi kompleksine Oreşnik füzeleriyle saldırdı.
Geçen yıl 29 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki konutuna yönelik saldırının ardından 9 Ocak’ta Ukrayna’nın Lviv şehrindeki hedefleri Oreşnik füzeleriyle ikinci kez vuran Rus ordusu, dün gece de Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehrindeki hedeflere yönelik Oreşnik balistik füzelerini kullandı.
Rus ordusu, Oreşnik balistik füzeleriyle 3. kez Ukrayna’ya saldırdı.
Luhansk'taki kolej saldırısına cevap
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Luhansk'taki koleje düzenlediği saldırıya Kiev'i vurarak sert karşılık verdiklerini söylemişti.
Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde yer alan Starobelsk şehrindeki koleje İHA saldırısı düzenlediği, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırısının "terör eylemi" olduğunu savunarak, "Bu, Kiev yönetiminin terör doğasını bir kez daha gösterdi." ifadesini kullanmıştı.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, saldırının kaza olamayacağını belirterek, sessiz kalan Batılı ülkeleri eleştirmişti.