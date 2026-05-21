Çin Devlet Başkanı Şi’den kritik ülkeye ziyaret: Trump ve Putin temaslarının ardından dikkat çeken hamle

Çin–Kuzey Kore hattında dikkat çeken bir diplomatik temas iddiası ortaya atıldı. Güney Kore basını, Şi Cinping’in önümüzdeki günlerde Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirebileceğini öne sürerken, perde arkasında nükleer silahsızlanma sürecinde arabuluculuk ihtimali konuşuluyor. Söz konusu gelişme, Trump ve Putin’in peş peşe Çin’e yaptığı temasların ardından gündeme geldi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın tarihte Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini iddia etti.
Bir başka hükümet yetkilisi de ziyaretin büyük ihtimalle bu ayın sonunda veya gelecek ayın başında yapılmasını beklediklerini kaydetti.
Yetkili, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin geçen ay Pyongyang'a yaptığı ziyaretin ve Şi'nin korumaları ile protokol ekibinin yakın zamandaki temaslarının, bunun hazırlığı olduğunu öne sürdü.
Kuzey Kore–ABD hattında arabuluculuk sinyali
Bir başka yetkili de Çin liderinin, Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahsızlanma görüşmeleri için arabuluculuk önerisinde bulunabileceği iddiasını dile getirdi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ocak ayında Pekin'e yaptığı ziyarette Çinli mevkidaşından arabuluculuk için yardım talep ettiğini aktaran yetkili, Şi'nin de bu isteğe olumlu yanıt verdiğini ileri sürdü.
Trump ve Putin'in Çin ziyaretlerinin ardından geldi
Pekin yönetiminin henüz duyurmadığı ziyarete ilişkin iddianın, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e yaptıkları peş peşe ziyaretlerin ardından gelmesi dikkati çekti.
ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta, Rus lider ise 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.