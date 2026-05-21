Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aramızda çok iyi bir ilişki var

08:4321/05/2026, Perşembe
DHA
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı askeri mezuniyet töreninin ardından Washington'a dönüşünde, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri, ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var. Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.

‘DOĞRU YANIT GELMEZSE İŞLER ÇOK HIZLA GERÇEKLEŞECEK’

Trump, İran'la ilgili gelişmelerle ilgili ise şu anda görüştükleri liderlerin eski isimlere göre daha ’mantıklı’ ve ‘makul’ isimler olduklarını söyledi.

Trump, “Eğer anlaşma olursa, çok fazla zaman, enerji ve en önemlisi can kurtarırız. Onlardan doğru yanıt almalıyız, tamamen yüzde 10 doğru bir cevap olmalı, aksi durumda işler çok hızlı ilerler. Size şunu söylemeliyim ki çok iyi insanlarla muhatap oluyoruz. Yetenekli ve zeki insanlar. Umarım herkes için harika olacak bir anlaşma yaparlar” diye konuştu.

