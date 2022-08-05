Dünya Rusyadan kritik ABD açıklaması
AVRUPA

Rusya'dan kritik ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki faaliyetlerinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan kritik ABD açıklaması
Arşiv

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki faaliyetlerinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Lavrov, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki eylemlerini değerlendiren Lavrov, şu şekilde konuştu:

"ABD ve yakın müttefiklerinin bölgede dar yapıların oluşturulması yönündeki faaliyetleri, fikir birliği ve karşılıklı saygı temelinde hareket eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturuyor. Buna AUKUS (ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki ittifak) gibi askeri siyasi yöndeki eylemler de dahil. Hint Pasifik bölgesinde, NATO çıkarlarının ilerletilmesi için AUKUS'u kullanma eğilimi var."

Rusya ve ABD arasında tutuklu Rus ve ABD’li vatandaşların takası meselesine de değinen Lavrov, "Bu konuyu, Putin (Rusya Devlet Başkanı) ile Biden'ın (ABD Başkanı) kararlaştırdığı kanal çerçevesinde görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, İran nükleer anlaşması meselesinde İran'ın pozisyonunu "doğru" bulduklarını ve ABD'nin anlaşmaya dönmesi gerektiğini vurguladı.

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