Sadakataşı Libya’da sel mağdurlarına yardım ulaştırdı.
Libya’da yaşanan sel felaketi sonrasında bölge için yardım çalışması başlatan Sadakataşı Derneği felaketten en çok etkilenen Derne kentinde gıda dağıtımları gerçekleştirdi.
Libya’da 10 Eylül’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle 11 binin üzerinde insan hayatını kaybederken 10 binden fazla insan ise kayboldu. Felaketin merkezi Derne kentinin %25’i yok oldu. Zor durumda olan bölge için Sadakataşı Derneği yardım çalışmalarına başladı.
600 aileye gıda yardımı
Libya’nın Derne bölgesinde bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi sel mağduru 600 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek bugün ve yarında bölgede yaşayan ailelere gıda, hijyen malzemeleri ve battaniye ulaştıracak.