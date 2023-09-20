Sadakataşı Libya’da sel mağdurlarına yardım ulaştırdı.

‘‘Libya’da yaşanan sel felaketi sonrasında kriz bölgesine ivedilikle ulaştık. Sel felaketinin en çok hasar verdiği Derne kentinde ekiplerimiz gıda dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgeye AFAD koordinasyonunda gönderilen insani yardım gemisine de bir tır battaniye ile bir tır süt ve bebek bisküvisi ile katkıda bulunduk. Önümüzdeki günlerde de başta gıda olmak üzere hijyen malzemeleri, battaniye, bebek bisküvisi ve süt dağıtımı gerçekleştireceğiz.’’