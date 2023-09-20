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Dünya

Sadakataşı Libya’da sel mağdurlarına yardım ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Libya’da yaşanan sel felaketi sonrası bölge için acil yardım çalışmalarına başladı. Dernek ekibi yardımların ilk etabında bölgede yaşayan 600 aileye gıda kumanyası dağıttı.

17:35 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sadakataşı Libya’da sel mağdurlarına yardım ulaştırdı.

Sadakataşı Libya’da sel mağdurlarına yardım ulaştırdı.

Libya’da yaşanan sel felaketi sonrasında bölge için yardım çalışması başlatan Sadakataşı Derneği felaketten en çok etkilenen Derne kentinde gıda dağıtımları gerçekleştirdi.


Libya’da 10 Eylül’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle 11 binin üzerinde insan hayatını kaybederken 10 binden fazla insan ise kayboldu. Felaketin merkezi Derne kentinin %25’i yok oldu. Zor durumda olan bölge için Sadakataşı Derneği yardım çalışmalarına başladı.



600 aileye gıda yardımı

Libya’nın Derne bölgesinde bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi sel mağduru 600 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek bugün ve yarında bölgede yaşayan ailelere gıda, hijyen malzemeleri ve battaniye ulaştıracak.


'Bölgeye yardımlar sürecek'

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada;
‘‘Libya’da yaşanan sel felaketi sonrasında kriz bölgesine ivedilikle ulaştık. Sel felaketinin en çok hasar verdiği Derne kentinde ekiplerimiz gıda dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgeye AFAD koordinasyonunda gönderilen insani yardım gemisine de bir tır battaniye ile bir tır süt ve bebek bisküvisi ile katkıda bulunduk. Önümüzdeki günlerde de başta gıda olmak üzere hijyen malzemeleri, battaniye, bebek bisküvisi ve süt dağıtımı gerçekleştireceğiz.’’
İfadelerini kullandı.



#Sadakataşı
#Libya
#Derne
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