Sahil Dağları Esed’in silah deposu

Suriye’de Esed rejiminin kalıntılarının başlattığı provokasyonlar bastırıldı. Emniyet güçleri, saldırıları püskürtürken sahil bölgesi yeniden güvenli hale getirildi. Ancak emniyet güçlerinden kaçan suçlu rejim kalıntıları dağlık bölgelere yerleşti. Suçluların yakalanması için çalışmalar da üst seviyeye çıkarıldı. Suriye Milli Ordusu döneminde Türkiye’nin desteğiyle kurulan, nizami ve tecrübeli askeri polis teşkilatı bölgeye intikal ederek asayiş için çalışmalara başladı. Lazkiye, Tartus ve Banyas’taki pek çok hücreye baskınlar düzenlendi. Bu baskınlarda emniyet güçlerine ve sivillere saldıran eski rejim subaylarından en az 60 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeni yönetime karşı yapılanan rejim artıklarının silah ve mühimmatları da Akdeniz bölgesindeki Sahil Dağları adı verilen bölgedeki gizli mağaralarda bulunan silah depolarından temin ettiği öğrenildi. Bu depoların Hafız Esed döneminden kaldığı ve Suriye emniyet güçleri tarafından yerlerinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi. Sayısı ve yerleri bilinmeyen depolardan biri üç ay önce İsrail tarafından bombalanmıştı. Sahil bölgesinde nokta operasyonlar sürerken sosyal yaşam da normale döndü. Bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip eden siviller, yeniden güvenliğe kavuşmalarının ardından Banyas’ta gösteri düzenledi. Rejim kalıntılarının suçlarını kınayarak, merkezi yönetimin yanında olduklarını beyan eden yüzlerce vatandaş, ellerinde pankartlarla suçluları protesto etti. “Rejim güçleri altyapıyı tahrip etti”, “Meşru hükümet beni temsil ediyor”, “Hepimiz güvenlik güçlerinin yanındayız” “Eli kanlı rejim kalıntıları yargılansın” sloganları Arapçanın yanında Türkçe olarak da yazıldı.