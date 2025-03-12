ABD'den Suriye ile SDG arasındaki anlaşmayla ilgili ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümeti ile SDG arasında kuzeydoğunun entegrasyonunu öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
Suriye'de yaşanan tarihi gelişme, dünya tarafından da yakın takibe alındı.
Kuzey Suriye'de yıllardır terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak faaliyet gösteren SDG, Suriye hükümeti ile anlaştı.
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.
Anlaşma memnuniyetle karşılandı
ABD Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı..