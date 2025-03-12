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ABD'den Suriye ile SDG arasındaki anlaşmayla ilgili ilk açıklama

ABD'den Suriye ile SDG arasındaki anlaşmayla ilgili ilk açıklama

11:1612/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
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Suriye hükümeti ile SDG anlaşmaya vardı
Suriye hükümeti ile SDG anlaşmaya vardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümeti ile SDG arasında kuzeydoğunun entegrasyonunu öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Suriye'de yaşanan tarihi gelişme, dünya tarafından da yakın takibe alındı.


Kuzey Suriye'de yıllardır terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak faaliyet gösteren SDG, Suriye hükümeti ile anlaştı.


Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.



Anlaşma memnuniyetle karşılandı


ABD Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı..


Açıklamada, ABD'nin, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD'nin daha fazla çatışmanın önlenmesi için güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği ifade edildi.



#Suriye
#SDG
#ABD

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