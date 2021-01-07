Dünya Seçilmiş Başkan Joe Biden Bu bir kalkışmadır
ABD SEÇİMLERİ

Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır

Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır

ABD'de Kongre binasının Trump destekçileri tarafından basılması üzerine açıklama yapan seçilmiş Başkan Joe Biden, "Yapılanlar bir protesto değil kalkışmadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Joe Biden
Joe Biden

ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasını bastı. Olaylar üzerine kameralar karşısına geçen seçilmiş Başkan Joe Biden, "Yapılanlar bir protesto değil kalkışmadır" ifadelerini kullandı. Biden, Trump'a da olayları sonlandırması için çağrıda bulundu. Biden açıklamasında "Yaşananlar hukukun üstünlüğüne saldırıdır. Bu Amerika’ya saldırıdır. Bu kaostur, nizamın bozulmasıdır. Kalabalığa sesleniyorum; geri çekilin. Trump’a çağrı yapıyorum; yeminini tut, anayasayı savun. Ablukanın bitmesini talep et. Yaşananlar bir kalkışmadır. Ülkemizin bu kadar karanlık bir noktaya gelmesi beni çok üzüyor. Haysiyetin yeniden kazanılması lazım." dedi.

ABD'li polisler senatörleri korumak için silahlarını çekti
OYNAT 00:32
ABD'li polisler senatörleri korumak için silahlarını çekti
ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Donald Trump destekçileri ABD Kongresi'ne girdi. Polis, Trump destekçilerine karşı senatörleri korumak için silah çekti.


ABD'de ne oluyor?

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda 1 kadın göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Olayların kontrolden çıkması üzerine Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, başkentte yarın sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, “ABD başkentindeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır! Unutmayın, biz Kanun ve düzen partisiyiz. Kanuna ve maviler içindeki büyük adamlarımıza ve kadınlarımıza saygı gösterin. Teşekkür ederim!” dedi.

Abone Ol Google News
FBIdan Kongre binasına operasyon

FBI'dan Kongre binasına operasyon

Ağır silahlı ve zırhlı birlikler giriş yaptı.
Pence sırt çevirdi

Pence sırt çevirdi

Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili isteğini reddetti.
Washington DC polis şefinden son dakika açıklaması: Polis müdahale edecek

​Seçilmiş Başkan Joe Biden, Trump'a çağrıda bulundu.

​Amerika'da eylemler tırmanıyor.

Trump destekçileri Kongre binasına girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

​Siyah beyazlılar 17. hafta maçında sansasyonel bir sonuca imza attı.
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

​Bordo mavililer zirve ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
Tabloda <br>sevindiren gelişme

Tabloda
sevindiren gelişme

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Erdoğan ve Rama, basın toplantısında açıkladı.
Türk polisi <br>gereğini yaptı

Türk polisi
gereğini yaptı

Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması.
ABD'de seçim kaosu

ABD'de seçim kaosu

​Trump taraftarları kongre binasını bastı.
BES ekonomiyi büyütüyor
Ekonomi

BES ekonomiyi büyütüyor

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) büyüklüğü 170 milyar lirayı aştı. Tasarruf yapmak isteyen milyonlarca kişinin birikimlerini aktardığı BES fonları, yatırım, istihdam ve üretime de önemli katkı sunuyor. BES’teki para tüccar, sanayici ve girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılıyor. İslam ekonomisi uzmanı Doç. Dr. Yusuf Dinç, BES’in hızlı büyüyen ekonomimizin tasarruf açığını kapatmada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
FETÖ’cü 2 eski polis şefihücre evinde kıskıvrak
Gündem

FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak

FETÖ üyeliği suçundan aranan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, Ankara Sincan’daki örgütün hücre evinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve “gaybubet” evinde kaldığı belirlenen eski 1. sınıf emniyet müdürü Ali Dikici’nin örgüt evinde gizlendiği tespit edildi.
Böyle rektör mü istiyorsunuz?
Gündem

Böyle rektör mü istiyorsunuz?

CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamayı bahane edip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı tüm rektörleri hedef aldı. Ancak CHP’nin akademik çalışmalar yapmak yerine askeri darbe isteyen, üniversiteyi muhalefet odağı sanan ve sokakları provoke eden rektörler döneminin geride kaldığını görmesi gerek. CHP’nin birçok vesayetçi akademisyeni baş tacı yaptığı biliniyor. 2004’te ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, “katsayı zulmünün kaldırılmasını” önlemek için 100 kadar akademisyenle TBMM’ye yürümüş, CHP de onu cübbesiyle grup toplantısında konuşturmuştu. “Ordu göreve” pankartının arkasında yürüyen YÖK Başkanı Kemal Gürüz CHP’ye danışman oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.