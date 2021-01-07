Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır

ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasını bastı. Olaylar üzerine kameralar karşısına geçen seçilmiş Başkan Joe Biden, "Yapılanlar bir protesto değil kalkışmadır" ifadelerini kullandı. Biden, Trump'a da olayları sonlandırması için çağrıda bulundu. Biden açıklamasında "Yaşananlar hukukun üstünlüğüne saldırıdır. Bu Amerika’ya saldırıdır. Bu kaostur, nizamın bozulmasıdır. Kalabalığa sesleniyorum; geri çekilin. Trump’a çağrı yapıyorum; yeminini tut, anayasayı savun. Ablukanın bitmesini talep et. Yaşananlar bir kalkışmadır. Ülkemizin bu kadar karanlık bir noktaya gelmesi beni çok üzüyor. Haysiyetin yeniden kazanılması lazım." dedi.

ABD'de ne oluyor?

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda 1 kadın göğsünden vurularak ağır yaralandı.

REKLAM

Olayların kontrolden çıkması üzerine Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, başkentte yarın sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, “ABD başkentindeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır! Unutmayın, biz Kanun ve düzen partisiyiz. Kanuna ve maviler içindeki büyük adamlarımıza ve kadınlarımıza saygı gösterin. Teşekkür ederim!” dedi.