Siyasi çözüme kadar operasyon sürecek

Suriye muhalefetinin çatı siyasi oluşumu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hâdi el-Bahra, muhaliflerin Halep'i ele geçirdiği harekata ilişkin basın toplantısı düzenledi. SMDK'nın İstanbul'daki binasında yapılan toplantıda konuşan El-Bahra, Halep harekatının yalnızca Heyet Tahriru'ş Şam (HTŞ) tarafından değil bütün muhalif grupların ittifakıyla yapıldığını söyledi. Esed rejiminin 2254 sayılı BMGK kararı çerçevesindeki siyasi çözümü kabul etmemekte ısrar ettiğini belirten El-Bahra, "Düşmanı Caydırma Harekatı, rejimin BMGK kararları çerçevesindeki siyasi çözümü kabul etmesine kadar sürecek" ifadelerini kullandı. El-Bahra, muhalif grupların rejim ve İran'a bağlı militanların elinden aldığı hiçbir yerde mahalli halka siyasi ya da dini dayatmada bulunmayacağını sözlerine ekledi.