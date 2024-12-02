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Putin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Kremlin'den Türkiye'ye Suriye çağrısı

Putin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Kremlin'den Türkiye'ye Suriye çağrısı

16:352/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'deki son durumu görüştü.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'deki son durumu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pezeşkiyan, ülkesinin Şam yönetimine destek vermeye devam edeceğini yineledi. İki lider, Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.


Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Pezeşkiyan ile Suriye'deki durumu ele aldı. Açıklamada
“Görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde tırmanan duruma odaklanıldı”
denildi.

Kremlin,
“Suriye'nin meşru makamlarının anayasal düzeni yeniden tesis etme ve Suriye Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını yeniden sağlama yönündeki eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi”
açıklamasını yaptı.

Türkiye'ye Suriye çağrısı

Görüşmede iki lider, Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısında bulundu.


Tel Rıfat PKK/YPG'den temizleniyor1

Rejim karşıtı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla, Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü, bu alanları tahkim etmeye başladı. Ancak, Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda, kurulmak istenen koridor engellenerek, Tel Rıfat ilçesi de kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.


#Rusya
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#Pezeşkiyan

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