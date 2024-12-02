Cumhurbaşkanı sokağa çağırmıştı: Gürcistan'da protestocular polisle makineli kullanarak çatıştı

Gürcistan'da göstericiler polisle makineli havai fişek kullanarak çatıştı
Dünya gözünü Ortadoğu'daki gelişmelere çevirmişken Gürcistan da karıştı. Ülkede Ekim ayında yapılan seçimi Rusya yanlısı Gürcü Rüyası partisi kazanmıştı. Avrupa Birliği destekçisi cumhurbaşkanı Zurabişvili ise parlamentoyu 'gayrimeşru' ilan ederek muhalifleri sokağa çağırmıştı. Bu çağrı sonrası protestocular sokakları savaş alanına çevirdi. Dört gündür gösterilerin sürdüğü Tiflis’te polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederken, protestocular havai fişek ve kaldırım taşlarıyla karşılık verdi.
Gazze'de yaşanan soykırım ve Suriye'nin kuzeyinde muhalif grupların rejimin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı operasyonlar gündemin ilk sırasında yer alırken
'da da son dönemde tansiyon iyice yükseldi.
Ülkede Ekim ayında yapılan parlamento seçimlerinden Rus yanlısı Gürcü Rüyası partisi, yüzde 54 oyla zaferle çıktı.
Rusya ile bağları sıkı olan Gürcü Rüyası'na karşı kaybeden Batı yanlısı muhalefet seçimi
"Avrupa ile Rusya arasında bir tercih"
olarak nitelendiriyordu.
Seçim sonuçlarını
olarak değerlendiren AB yanlısı muhalif Cumhurbaşkanı
ise mevcut parlamentoyu “gayrimeşru” ilan ederek halkı sokağa çağırmıştı.
Zurabişvili, Tiflis’te başlayan kitlesel protestolara katılmış ve desteğini
"Direniş hareketi başladı"
sözleriyle dile getirmişti.
Amerika ve Avrupa Birliği'nden soruşturma çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, seçimin ardından yaptığı açıklamada Amerika'nın gözlemcilerin kapsamlı bir soruşturma yapılması yönündeki çağrılarına katıldığını ifade etmişti.
Blinken
"Gürcistan'ın siyasi liderlerine hukukun üstünlüğüne saygı gösterme, temel özgürlükleri baltalayan mevzuatı yürürlükten kaldırma ve seçim sürecindeki eksiklikleri birlikte ele alma çağrısında bulunuyoruz"
demişti.
Avrupa Birliği de seçimde iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin hızlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması konusunda Gürcistan'a çağrıda bulunmuştu.
Avrupa Komisyonu, AB'nin dış politikadan sorumlu en üst düzeydeki yetkilisi Josep Borrell ile yaptığı ortak açıklamada,
"AB, Gürcistan vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar veren ve AB'nin kuruluş değer ve ilkelerine ters düşen her türlü mevzuatın yürürlükten kaldırılması gerektiğini hatırlatıyor"
ifadelerine yer vermişti.
Protestolar giderek şiddetleniyor
Gürcistan’da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerini 2028’e kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar dördüncü gününde devam ediyor.
Başkent Tiflis’teki parlamento binası önünde toplanan protestocular, binaya taş ve havai fişeklerle saldırdı.
Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için parlamento binasının içinden tazyikli su kullandı. Ardından polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek göstericileri opera binası yönüne doğru geri çekilmeye zorladı.
Bu sırada protestocular, ellerindeki havai fişek makineleriyle karşılık verdi ve ortaya renkli, ancak gergin anların yaşandığı bir tablo çıktı.
Gösteriler Batum'a kadar sıçradı
Öte yandan Başkent Tiflis'in yanı sıra Türkiye sınırındaki Batum'da protestolar 3 gündür devam ediyor.
Yüzlerce protestocu, Acara Hükümet Binası önünde toplanarak hükümeti protesto etti.
Ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.
"Anayasayı ve ülkemizin geleceğini savunuyoruz"
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkede yaşananlara ilişkin düzenlediği özel basın toplantısında, göstericileri savunarak her şeyin anayasal çerçevede olduğuna dikkat çekti. Zurabişvili,
"İktidar partisini en çok endişelendiren şey, bu protestoların ve diğer tüm eylemlerin anayasa çerçevesinde gerçekleşmesi. Buna rağmen, iktidar partisi her adımda anayasanın dışına çıkıyor. Biz, toplum olarak, sivil girişimlerimiz, sokak protestolarımız ve her türlü eylemimizle anayasanın yanındayız. Anayasayı ve ülkemizin geleceğini savunuyoruz. Ancak iktidar partisi, özellikle son kararıyla, Avrupa geleceğimizi durdurmayı ya da yavaşlatmayı hedefleyerek anayasa ihlali yapıyor. Oysa anayasada açıkça belirtilmiştir ki tüm devlet kurumları, Avrupa entegrasyonu yolunda en hızlı şekilde ilerlemek için tüm çabalarını yönlendirmekle yükümlüdür, durdurmakla değil"
ifadelerini kullandı.
Gürcistan'ın önde gelen STK'larından Gürcistan Genç Hukukçular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar devam eden gösterilerde şu ana kadar 200 protestocunun gözaltına alındığı aktarılarak,
"Hukuki Yardım Ağı'nın çağrı hattına 200'den fazla kişinin gözaltına alındığına dair bilgi ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bulunuyor"
denildi.
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