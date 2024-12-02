Rusya'dan Suriye açıklaması: Esed kararını duyurdu

"Burada, durumu bozma girişimleri söz konusu. Benzerini bazı ülkelerde gördük. Bu, Ukrayna'daki Meydan olaylarına benziyor. Turuncu Devrim'in hayata geçirildiğine dair tüm işaretler. Turuncu Devrim'le benzer hususlar var. Gürcistan yönetimi, durumu istikrara kavuşturmak ve sakinleştirmek için önlemler alıyor