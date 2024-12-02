Rusya'dan Suriye açıklaması: Esed kararını duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Esed'i desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Esed'e desteğin süreceğini belirterek "Durumun istikrara kavuşması için gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.
Suriye'de SMO ve muhalif gruplar Esed rejimine karşı ilerleyişini sürdürüyor.
Suriye’de rejim karşıtı silahlı grupların Halep ve Tel Rıfat da kontrolü ele geçirmesinin ardından tansiyon yükseldi. Silahlı gruplar Hama kentine yönelirken, Suriye ordusu ile Rus uçakları, İdlib ve Halep çevresine hava saldırıları düzenledi.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü
'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.
Peskov başkent
'da, basın mensuplarına gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Durum analizi yapıyoruz"
Suriye'de muhaliflerle Esed rejimi arasındaki çatışmalara değinen Peskov,
"Beşar Esad'ı desteklemeye devam ediyoruz. Buna göre temaslarımızı sürdürüyor ve durum analizi yapıyoruz. (Suriye'deki) Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek"
diye konuştu.
"Zelenski'ye mesaj iletmedi"
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'e giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye mesaj iletmediğini söyledi.
Almanya'nın Kiev'i desteklemeye devam ettiği için bu ziyaretten yeni bir şey beklemediklerini dile getiren Peskov,
"Cephedeki durum belli. Her halükarda kendi çıkarlarımızı güvence altına almak niyetindeyiz"
dedi.
Gürcistan'a müdahale mi ediliyor?
Gürcistan'daki protesto gösterilerine de değinen Peskov, Gürcistan'ın içişlerine müdahale etmediklerini söyledi.
Sözcü Peskov, Gürcistan'daki durumu Ukrayna'daki Meydan olaylarına benzeterek,
"Burada, durumu bozma girişimleri söz konusu. Benzerini bazı ülkelerde gördük. Bu, Ukrayna'daki Meydan olaylarına benziyor. Turuncu Devrim'in hayata geçirildiğine dair tüm işaretler. Turuncu Devrim'le benzer hususlar var. Gürcistan yönetimi, durumu istikrara kavuşturmak ve sakinleştirmek için önlemler alıyor
" ifadelerini kullandı.
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