Siyonist algıya karşı Filistin Sözlüğü

Uluslararası kamuoyunda Siyonizm penceresinden kullanılan kelime ve kavramlara karşı 170 Türk bilim insanı alternatif sözlük geliştirdi. Akademisyenler hazırladıkları sözlükle alışagelmiş sözlüklerden farklı olarak Filistin’in anlam dünyasını kurmaya çalıştıklarını belirtti. Filistin Akademik Düşünce Platformu Başkanı Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, “Bizler 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de yaşanan adaletsiz katliamın şahitleri olarak unutulan soykırımın tekrarlanacağı gerçeği ile bir hafıza oluşturmak amacıyla 6 ilke çerçevesinde bir araya geldik” dedi. Başdemir, “Filistin sözlüğü İsrail’in lehine belirlenmiş politik kavramların yapı bozumuna uğratmak ve buradan doğru bir anlamlandırma yapmak amacıyla yapıldı” dedi.

Prof. Dr. Metin Uçar ise sözlükteki terimlere ilişkin örnekler verdi. Uçar, “Mesela biz yerleşimci diyoruz ama yerleşimci çok sempatik bir kavram. Biz bu kelimeyi istila üzerinden anlamlandırıyoruz. Aslında bu insanlar İsrail’in ithal vatandaşları. Orada bir gasp söz konusu aslında orada gaspçı ithal vatandaş söz konusu. Biz bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Filistin’i anlatabilecek her türlü alanda çalışma yaptıklarını belirten Uçar, “Filistin üzerine yazılmış Divan Edebiyatı çalışmalarıyla da ilgileniyoruz, Filistin’e destek veren spor kulüpleriyle de ilgileniyoruz. Şu anda 600 maddemiz var ama sayı artacak” dedi. Filistin Sözlüğü ’nün 2025 yılında basılması öngörülüyor. Sözcükler 16 farklı alan çerçevesinde seçildi, 22 alan editörü görev aldı.