İnsan hakları Gazze'de çöktü: 'Evrensellik' Gazze’de geçerli değil

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşanan insan hakları ihlalleriyle 76 yıl önce imzalanan beyannamenin evrensellik iddiası ise çöktü. Gazze’de yaşama, dokunulmazlık, hürriyet ve güvenlik, barınma, eğitim, sağlık gibi haklar her gün daha ağır bir şekilde ihlal ediliyor.

3 BİN AİLEDE BİRER FERT HAYATTA

Hükümet Medya Ofisi’nden edinilen bilgilere göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 9 bin 905 katliam işlendi. 7 bin 160 Filistinli aile toplu katliama uğradı. Bin 410 aile komple soykırıma uğradı. 3 bin 463 ailede sadece bir aile ferdi hayatta. 44 bin 758 kişi şehit olurken 11 bin kişi de hala kayıp. Şehit olanların 17 bin 712’sini çocuklar oluşturuyor. 234 bebek savaş esnasında doğdu ve doğduğu gün hayatını kaybetti. Bir yaşından küçük 849 çocuk da yine bu işgal sırasında şehit oldu. 44 kişi kıtlıktan dolayı öldü. Yaralı ve sakat sayısı 106 bin 134’e yükseldi. 35 bin 60 çocuk, ebeveynlerinden ikisi ya da biri olmadan yaşıyor.

DOĞDUKLARI GÜN YAŞAMA HAKKINI KAYBETTİLER

3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme ve gıda kıtlığı nedeniyle ölüm riski altında. 216 gündür Gazze Şeridi’ndeki tüm geçişler kapalı. 12 bin 650 yaralının tedavi için yurtdışına gitmesi gerekiyor. 12 bin 500 kanser hastası ölümle karşı karşıya ve tedaviye muhtaç. 3 bin hastanın yurtdışında tedavi olmaya ihtiyacı var. Yerinden edilmenin bir sonucu olarak 2 milyon 136 bin 26 kişi bulaşıcı hastalıklara yakalanmış durumda. 71 bin 338 kişide Hepatit B enfeksiyonu tespit edildi. Yaklaşık 60 bin hamile kadın sağlık hizmeti eksikliği nedeniyle risk altında. 350 bin kronik hasta, ilaçlara erişimin engellenmesi nedeniyle risk altında. Mülteci kampları 212 kere işgalci tarafından hedef alındı. 110 bin çadır yıpranmış ve yerinden edilmiş kişiler için uygun değil. 319’u sağlık çalışanı olmak üzere 6 bin 500 kişi Gazze Şeridi’nde gözaltına alındı.

DÜNYANIN SAHİP OLDUĞU HAKLARDAN YOKSUNLAR

İşgal ordusu Filistinlilerin eğitim, sağlık, barınma haklarını ellerinden alıyor. 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne 87 bin ton patlayıcı atıldı. Gazze’nin yüzde 86’sı yıkıldı. Yaşanan soykırımda ilk belirlemelere göre 37 milyar dolar hasar oluştu. 211 resmi kurum tamamen yıkıldı. 132 okul ve üniversite işgal tarafından tamamen tahrip edildi. 348 okul ve üniversite işgal nedeniyle kısmen tahrip edildi. 819 cami ve 3 kilise tamamen, 153 cami kısmen yıkıldı. 19 mezarlık tahrip edildi. 206 tarihi yer yıkıldı. 160 bin 500 konut tamamen, 193 bin konut ise kısmen tahrip edildi. 83 bin konut oturulamaz duruma geldi. 34 hastane, 80 sağlık merkezi, 162 sağlık kuruluşu, 135 ambulans hizmet dışı bırakıldı. Altyapıyı yerle bir eden işgal ordusu 3 bin 130 km şebeke hattını, 330 bin metre su hattını, 655 bin metre temiz su hattını, 2 milyon 835 bin metre yolu, 40 spor alanını, 717 su kuyusunu, 125 jeneratörü imha etti.



