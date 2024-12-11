UNICEF'ten ödül alan İngiltere'deki okuldan 'Gazze'ye destek: Öğrenci ve öğretmenler 'toplu oruç' tutacak

Devlet okulu olan George Green, 13 Aralık Cuma günü öğrenciler ve kurum çalışanlarıyla birlikte Gazze'deki sivil halka destek olmak amacıyla 'toplu oruç tutma' etkinliği düzenledi.









'Yiyecek' ve 'Tıbbi Yardım' için bağış toplanacak

1828'de kurulan karma eğitim veren devlet okulu, insani yardım kuruluşu UNICEF tarafından yürütülen Gazzeli çocuklara yardım için bir kriz çağrısı için fon toplamak amacıyla bir Just Giving sayfası başlattı.





George Green Okulu, girişim için şimdiye kadar 2 bin Avro'dan fazla para topladı. Elde edilen fonlar, Gazze’deki çocuklar için "yiyecek, tıbbi yardım ve diğer hayati kaynaklar" sağlamak amacıyla kullanılacak.









Yahudi aileden çığırtkanlık

Bir Yahudi ebeveyn, öğrencilerin Cuma günü oruca katılmamayı tercih etmeleri halinde "damgalandıklarını" belirterek, "Bu, gencin en az öne çıkmak istediği yaşta ona bir yük getiriyor" dedi.









'Baskı hissediyorlar'

Bu olay, Eğitim Bakanı Bridget Phillipson’ın geçen ay okullarda Filistin yanlısı gösterilere katılmamaları konusunda öğretmenleri uyardığı bir döneme denk geliyor. Phillipson, bunun Yahudi öğrencilerin “baskı hissetmelerine” yol açabileceğini ifade etti.





İngiltere'deki bazı liselerdeki öğretmenler, Kasım ayında Filistin'deki İsrail eylemlerine karşı protesto amacıyla maaşlar konusunda planlı grevler düzenle.





"Gazze'de daha fazla çocuğa ve aileye ulaşın"

Unicef, şu anki Orta Doğu'daki mevcut çatışmadan önce Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 1,1 milyon çocuğun zaten insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.





Yardım kuruluş, “Gazzeli çocuklar ve ailelerine daha fazla ulaşmak” için yardım topluyor. Unicef’in verdiği bilgilere göre, Gazze’deki ölümlerinin yüzde 60'ını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.









Okul altın ödül kazandı

George Green’s Okulu, UNICEF'ten “öğrencileri ilham verici bir şekilde çocuk hakları konusunda harekete geçirmesi” nedeniyle altın ödül almıştı. Okulun, “Uluslararası gün ve haftaları kutlama ve öğrencilere ve personele bilgi verme” üzerine kurulu bir toplantı programı bulunuyor.





11-19 yaş arası öğrencilere hizmet veren okul, geçtiğimiz haftalarda yardım kampanyasına katkı sağlamak için iki kermes ve çeşitli spor turnuvaları düzenledi.





'Etkinlik büyük destek görüyor'

George Green Okulu Jon Ryder, etkinliğin "tamamen gönüllü olduğunu" ve "öğrenciler, ebeveynler ve personel dahil olmak üzere okul topluluğunun üyeleri tarafından büyük destek gördüğünü" belirtti.



