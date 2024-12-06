İngiltere’de en popüler erkek bebek ismi: “Muhammed”

Muhammed isminin farklı yazılışları (Mohammed ve Mohammad) uzun yıllardır popüler isimler arasında yer alsa da, ismin tek bir yazılışla zirveye çıkması ilk kez gerçekleşti. Noah ikinci sıraya düşerken, Oliver üçüncü sırada yer aldı.





Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) açıkladığı verilere göre, “Muhammed” ismi İngiltere tarihinde ilk kez en popüler erkek bebek ismi olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında İngiltere ve Galler’de toplam 4.661 bebeğe verilerek daha önce en popüler isim olan Noah’ı geride bıraktı. Kız bebek isimlerinde ise Olivia, sekiz yıl üst üste birinci sıradaki yerini korudu.









Erkeklerde “Muhammed”, kızlarda “Olivia”

Muhammed isminin farklı yazılışları (Mohammed ve Mohammad) uzun yıllardır popüler isimler arasında yer alsa da, ismin tek bir yazılışla zirveye çıkması ilk kez gerçekleşti. Noah ikinci sıraya düşerken, Oliver üçüncü sırada yer aldı.





Kız isimlerinde ise Olivia’yı Amelia ve Isla takip etti. Olivia, İngiltere’deki dokuz bölgeden beşinde ve Galler’de en çok tercih edilen isim oldu.





Barbie filminin başarısıyla Margot ismi 2023’te popülaritesini artırarak ilk 100’e girdi. Benzer şekilde, Oppenheimer filmi nedeniyle Cillian isminin kullanımında artış görüldü.





Müzik dünyasından esinlenerek Billie, Lana, Miley ve Rihanna gibi isimlerin de daha sık tercih edildiği belirtildi. Elton John ve Kendrick Lamar gibi sanatçıların performansları, Elton ve Kendrick isimlerine olan ilgiyi artırdı.



