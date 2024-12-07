Sahilde oynarken keşfe imza attı: 60 bin yıl öncesine ait Neandertal el baltası çıktı

İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki Ben Witten, üç yıl önce sahilde oynarken diğerlerinden çok farklı bir taş buldu. O zamanlar 6 yaşında olan Witten, bulduğu taş parçasının sıradan bir taş olmadığını fark etti. Üç yıl boyunca evinde sakladığı bu nesnenin, yapılan incelemeler sonucu 60 bin yıl öncesine ait bir Neandertal el baltası olduğu belirlendi.
İngiltere’nin Batı Sussex bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki Ben Witten, 6 yaşındayken Shoreham Plajı'nda oyun oynadığı sırada diğer taşlardan farklı görünen bir taş gördü.
O zamanlar sadece 6 yaşında olan Witten, sahilde bulduğu taş parçasını fark etti ve evine götürüp odasında sakladı.
Baltayı müzeye verdi
Bir süre sonra, Worthing Müzesi’ndeki Taş Devri sergisini gezen Witten, evindeki taşın sergideki aletlere benzediğini fark etti. Bunun üzerine, bulduğu nesneyi müzeye götüren Witten, nesnenin bir el baltası olduğunu öğrenerek büyük bir keşfe imza attı.
60 bin yıl öncesine ait
Müzede yapılan incelemelerde, taşın Neandertaller tarafından yapıldığı ve yaklaşık 40 bin ila 60 bin yıl önce kullanıldığı ifade edildi.
'10 yıldan uzun süredir bana gösterilen en eski eşya'
Worthing Müzesi Arkeoloji Küratörü James Sainsbury, bunun son 10 yıl içinde kendisine gösterilen en eski buluntu olduğunu belirtti. Neandertal baltalarının oldukça nadir bulunan eserler arasında olduğunu da vurguladı.
Avrupa ve Asya’da buna benzer birçok eser bulundu. Neandertaller, bu tür aletleri üçgen şekline gelene kadar çakmaktaşını yontarak yapıyordu. Baltaları kesme, kazma, hayvan parçalama veya odun kesme gibi işler için kullanmış olabilirler.