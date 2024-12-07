Sahilde oynarken keşfe imza attı: 60 bin yıl öncesine ait Neandertal el baltası çıktı

İngiltere’nin Batı Sussex bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki Ben Witten, 6 yaşındayken Shoreham Plajı'nda oyun oynadığı sırada diğer taşlardan farklı görünen bir taş gördü.





O zamanlar sadece 6 yaşında olan Witten, sahilde bulduğu taş parçasını fark etti ve evine götürüp odasında sakladı.

Burada 20 penilik bir madeni paranın yanında görülen el baltası 40.000 ila 60.000 yıllık. C: Worthing Müzesi

Baltayı müzeye verdi

Bir süre sonra, Worthing Müzesi’ndeki Taş Devri sergisini gezen Witten, evindeki taşın sergideki aletlere benzediğini fark etti. Bunun üzerine, bulduğu nesneyi müzeye götüren Witten, nesnenin bir el baltası olduğunu öğrenerek büyük bir keşfe imza attı.

60 bin yıl öncesine ait

Müzede yapılan incelemelerde, taşın Neandertaller tarafından yapıldığı ve yaklaşık 40 bin ila 60 bin yıl önce kullanıldığı ifade edildi.

'10 yıldan uzun süredir bana gösterilen en eski eşya'

Worthing Müzesi Arkeoloji Küratörü James Sainsbury, bunun son 10 yıl içinde kendisine gösterilen en eski buluntu olduğunu belirtti. Neandertal baltalarının oldukça nadir bulunan eserler arasında olduğunu da vurguladı.





Witten, bulduğu tarihi eseri müzeye ödünç vererek sergilenmesini sağladı. Müzeye göre, çocuk baltayı Şubat ayına kadar ödünç verecek ve sonrasında geri alacak. Witten, "Onu tutmak istedim ama orada kalmasının bende olmasından daha iyi olacağını düşündüm" diyerek eserle ilgili duygularını paylaştı.

Avrupa ve Asya’da buna benzer birçok eser bulundu. Neandertaller, bu tür aletleri üçgen şekline gelene kadar çakmaktaşını yontarak yapıyordu. Baltaları kesme, kazma, hayvan parçalama veya odun kesme gibi işler için kullanmış olabilirler.





Witten’ın bulduğu balta, muhtemelen Orta Paleolitik dönemin sonlarına tarihleniyor. Worthing Müzesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu sivri uçlu alet “o kadar nadir ki, çoğu uzman arkeolog bile hayatında böyle bir şey bulamayabilir” Elin avuç içine sığacak kadar küçük olan bu eser, Witten’ın sahilde gördüğünde hemen dikkatini çekmişti.







