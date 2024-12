MasterChef İngiltere'de skandal olay: Hükümet açıklama yaptı BBC jüri üyesini ekrandan aldı

Wallace kendisini savunduğu videosunda "20 yıldır amatör, profesyonel ve ünlülerin de yer aldığı MasterChef'te jürilik yapıyorum ve sanırım bu süre zarfında her yaştan, her geçmişe sahip, her kesimden 4 binden fazla yarışmacıyla çalıştım. Ve görünüşe göre şimdi gazetede okuyorum, o zamandan bu yana 13 şikayet olmuş. Şimdi gazetede sadece Celebrity MasterChef'ten gelen şikayetleri, belli bir yaştaki bir avuç orta sınıf kadından geldiğini görüyorum. Bu doğru değil" demişti.