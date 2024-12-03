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MasterChef İngiltere'de skandal olay: Hükümet açıklama yaptı BBC jüri üyesini ekrandan aldı

MasterChef İngiltere'de skandal olay: Hükümet açıklama yaptı BBC jüri üyesini ekrandan aldı

12:393/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Gregg Wallace, MasterChef'te çok uzun yıllar jüri üyeliği yaptı.
Gregg Wallace, MasterChef'te çok uzun yıllar jüri üyeliği yaptı.

MasterChef İngiltere'nin jüri üyesi Gregg Wallace, yaptığı programlara katılan ünlülere ve programlarda çalışanlara yönelik uygunsuz cinsel yorumlarda bulunduğu ortaya çıktı. Bu iddialar üzerine BBC jüri üyesini ekranlardan aldı. İddiaları yanıtlayan Wallace, daha büyük eleştirilerin merkezine oturdu. Wallace, onu suçlayanların 'belli bir yaştaki orta sınıf kadınlar' olduğunu söyledi.

Gregg Wallace, kendisine yönelik programa katılanlara 'uygunsuz cinsel yorumlar ve uygunsuz davranışlar' iddialarının yöneltilmesinin ardından MasterChef jüriliğinden ayrılmak zorunda kalmıştı.


29 Kasım'da paylaştığı videosunda kendisini suçlayanların 'belli bir yaştaki orta sınıf kadınlar' olduğunu söyleyen Wallace, bu sefer daha büyük suçlamaların hedefine yerleşti.



'Şikayetler orta sınıf kadınlardan geldi'

Wallace kendisini savunduğu videosunda "20 yıldır amatör, profesyonel ve ünlülerin de yer aldığı MasterChef'te jürilik yapıyorum ve sanırım bu süre zarfında her yaştan, her geçmişe sahip, her kesimden 4 binden fazla yarışmacıyla çalıştım. Ve görünüşe göre şimdi gazetede okuyorum, o zamandan bu yana 13 şikayet olmuş. Şimdi gazetede sadece Celebrity MasterChef'ten gelen şikayetleri, belli bir yaştaki bir avuç orta sınıf kadından geldiğini görüyorum. Bu doğru değil" demişti.



Wallace yöneltilen eleştiriler videoyla birlikte daha da büyüdü. Sosyal medyadan gelen binlerce eleştirinin yanı sıra İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Wallace'ın sosyal medya videoları, "tamamen uygunsuz ve kadın düşmanı" olarak nitelendirildi.


Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince Wallace dün akşam yeni bir video paylaşarak özür diledi.


Gregg Wallace


BBC, iş yeri kültürü konusunda inceleme yapıyor

2 Aralık Pazartesi günü İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın resmi sözcüsü Kültür Bakanı Lisa Nandy'nin BBC yönetimiyle Wallace ve "daha geniş iş yeri kültürü" sorunları hakkında konuştuğunu söyledi.


Açıklamada programın gösterildiği BBC'nin 'iş yeri kültürü konusunda net ve zamanında öneriler sunması gereken bağımsız bir inceleme' yaptığı belirtildi.

#MasterChef
#İngiltere
#BBC

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