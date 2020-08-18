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Dünya Darbeci Hafter aylardır devam eden petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
AFRİKA

Son dakika: Darbeci Hafter aylardır devam eden petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı

Darbeci Hafter aylardır devam eden petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter, 214 gündür petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu. Açıklamanın ardından ülkede dolar kuru Libya dinarı karşısında 6,60 seviyesinden 5,85 seviyesine kadar geriledi.

Haber Merkezi AA
Petrol kuyusu
Petrol kuyusu

Darbeci Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı milis grubunun lideri Naci el-Mağribi'nin yaptığı açıklamaya göre, "Hafter, Libyalıların hayatın pek çok alanında yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının korunması için liman ve tesislerin yeniden açılması talimatı" verdi.

  • Açıklamanın ardından ülkede dolar kuru Libya dinarı karşısında 6,60 seviyesinden 5,85 seviyesine kadar geriledi.

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Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyordu.

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının 208 günlük bilançosunun 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

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