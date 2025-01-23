Soykırımcı Haham zalimliğiyle övündü

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım saldırılarında Gazze Şeridi'ni harabeye çevirip yaklaşık 50 bin Filistinliyi şehit etti.
Gazze'de 471 gün boyunca soykırım saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusunda görev yapan Haham, işlediği savaş suçlarını övünerek anlattı. İnsanlık dışı eylemlerini anlatan Haham Avraham Zerbib, Gazze'de haftada ortalama 50 ev yıktığını, bunların çok katlı binalar olduğunu, iki katlı evin bile kendisini tatmin etmediğini söyledi. Zerbib, buldozerle "gösteri yaptığını" söyleyerek pişkince, çok katlı binaları yıkmanın "anlatılamaz bir his" olduğuna yönelik skandal ifadeler kullandı.
İşgalci İsrail ordusunda yedek asker olarak 470 günden fazla görev yapan Haham Avraham Zerbib, Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını övünerek anlattı.
İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan
Haham Zerbib
, orduda görev yaptığı süre boyunca
Gazze
'de haftada ortalama 50 ev yıktığını, bunların çok katlı binalar olduğunu, iki katlı evin bile kendisini tatmin etmediğini söyledi.
Anlaşma yapılmasaydı katliama devam edecekmiş
Anlaşma yapılmasaydı katliama devam edecekmiş
Zerbib, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından
Gazze
sakinlerinin dönecek bir evi olmadığını ifade etti.
"
Refah'ta dönecekleri bir yer yok. Cibaliya diye bir yer yok, hepsi yok oldu.
" diyen İsrailli Haham, "
Beyt Lahiya ve Beyt Hanun için fırsatı kaçırdık, sadece yarısı yıkıldı. Biz neredeyse oraya girecekken anlaşma geldi.
" ifadelerini kullandı.
Zerbib, buldozerle "
gösteri yaptığını
" söyleyerek çok katlı binaları yıkmanın "
anlatılamaz bir his
" olduğunu kaydetti.
Gazze'de olup bitenleri kelimelerle anlatamayacağını dile getiren Haham Zerbib, "
Kimse toplamadığı için kedi ve köpeklerin yediği binlerce ölü var.
" dedi.
Zerbib, Hamas ile İsrail arasında
ateşkes
ve
esir takası
anlaşmasının imzalanmasıyla yaşadıkları hissi ise şöyle anlattı:
"
Bazı başarılar elde ettiler, sonunu beğenmediğimizi söyleyebilirim. Askerler için biraz sarsıcı, herkes dönemedi. Kalbimizde bir şey var. Böyle biteceğini beklemiyorduk ve umarım bu son değildir. Gördünüz nasıl dışarı çıktılar. Hala yapacak çok işimiz var.
"
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