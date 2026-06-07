Soykırımcının 24 saati

Gazze ve Batı Şeria’da 2,5 yıldır Filistinlilere yönelik saldırılarıyla soykırım işleyen İsrail, dün soykırımın en net örneklerini sergiledi. İsrail kuvvetlerinin dün Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’a düzenlediği bombardımanda evlilik hazırlığı yapan bir Filistinli genç yaşamını yitirdi. Batı Şeria’da ise hedefte bir bebek vardı. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, El-Halil kentinde Filistinli bir aileye ait sivil bir araca ateş açtı. Araçta bulunan 7 aylık bir bebek İsrail kurşunlarıyla can verdi. İsrail ordusunun koruması altında hareket eden istilacı Yahudiler de Filistinlilerin temel geçim kaynağı olan tarıma yönelik saldırılarını sürdürdü. Batı Şeria’nın Tubas kenti yakınlarında Filistinli çiftçilere saldırıp tarlalarına zarar veren istilacılar, bazı çiftçileri alıkoydu.

GERİYE DAMATLIĞI KALDI

Gazze’de 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, dün soykırım amacını gösteren bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA), Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta düğün hazırlıkları yapılan bir çadırı hedef aldı. Saldırıda, dün düğününü yaparak evlenmeye hazırlanan Osman Fervane adındaki genç yaşamını yitirdi. Çadır ve çevresinde hazırlıklara destek olan bazı Filistinliler de yaralandı. Görgü tanıkları, Fervane’nin birkaç gündür düğün hazırlıklarını akrabalarıyla paylaştığını ve çadırın da onun için hazırlandığını belirtirken, İsrail İHA’larının hazırlıklar başlar başlamaz bölgedeki uçuşlarını sıklaştırdığını aktardı. Saldırının ardından Fervane’den geriye sadece düğün için hazırladığı damatlığı ve akrabalarına dağıttığı davetiyesi kaldı. İsrail ordusunun, Gazze'de Er-Rimal Mahallesinde çadırları hedef alan saldırısında 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

BABASININ KUCAĞINDA ÖLDÜRDÜLER

Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yaşanan bir başka olay, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin özellikle bebek ve çocukları hedef alarak soykırımcı tanımına uygun hareket ettiğini gösterdi. İşgalci güçler, Filistinli bir anne ve baba ile 7 aylık bebeklerinin içinde bulunduğu bir araca ateş açtı. Saldırıda, Sam Fahd Ebu Haykal adlı 7 aylık bebek hayatını kaybederken, ebeveynleri ise yaralandı. Bebeğin büyükannesi olaya ilişkin açıklamasında, ailenin bölgedeki 17 numaralı kontrol noktası yakınlarında araçla seyir halindeyken uzakta İsrail askeri araçları ve askerlerini gördüğünü, bunun üzerine aracı durdurduklarını aktardı. Büyükanne, kısa süre sonra araçlarına doğru ateş açıldığını ve ilk etapta bunun uyarı ateşi olduğunu düşündüklerini ifade etti. Büyükanne, torununa isabet eden merminin bebeğin yüzünden girip başına girip çıktıktan sonra sonra annesinin yanağına saplandığını söyledi. Merminin ayrıca babanın parmağını sıyırdığını aktaran büyükanne, annenin hastanede tedavi altında olduğunu kaydetti.

İSTİLACILAR GEÇİM KAYNAKLARINA SALDIRIYOR

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Filistinli çocukları ve gençleri öldürerek soykırımı tüm çıplaklığıyla sürdürürken, korumaları altında hareket eden istilacı Yahudiler de Filistinlilerin geçim kaynaklarına saldırıyor. Dün, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas’a bağlı Atuf köyüne baskın düzenleyen istilacı Yahudiler, Filistinli çiftçilere saldırarak 7 çiftçiyi alıkoydu. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya konuşan bölgede bulunan Filistinli aktivist Mutaz Bişarat, kaçırılan 7 çiftçiden hâlâ haber alınamadığını ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) verilerine göre, Batı Şeria’da 72 binden fazla Filistinli aile, temel geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. OCHA tarafından yapılan açıklamalarda, istilacı Yahudilerin çiftçilere yönelik saldırısı, Filistinlileri göçe zorlamayı hedefliyor.

Tüm dünya İsrail’den nefret ediyor

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Gazze ve Batı Şeria’da yürüttüğü soykırım, tüm dünyada işgal devletini bir nefret objesi haline getiriyor. ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin 8 Şubat-13 Mayıs tarihleri arasında aralarında her kıtadan 36 ülkeden 44 bin 657 yetişkin ile yaptığı anketin sonuçları, dünya halklarının İsrail’e olumsuz bakışını tescilledi. Ankete göre, İsrail'e ilişkin "olumsuz" görüş bildirenlerin oranı ABD'de yüzde 60, Kanada'da yüzde 65 olurken Avrupa ülkelerinde yüzde 78'e kadar çıktı. Japonya'da yetişkinlerin yüzde 83'ü, Avustralya'da yüzde 79'u, Güney Kore'de yüzde 70'i İsrail hakkında "olumsuz" düşündüğünü belirtti.











