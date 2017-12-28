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Son Dakika: Sudan'dan 'Sevakin' açıklaması

Sudan'dan 'Sevakin' açıklaması

Sudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan Sevakin Adası anlaşmasından rahatsız olan Arap ülkelerine tepki gösterdi. Özellikle Suudi Arabistan basınında yapılan kara propagandaya cevap veren Sudan, bu anlaşmanın kesinlikle Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini açıkladı.

Haber MerkeziAA
Sudan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Sevakin Adası, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilen bir ada idi.
Sudan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Sevakin Adası, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilen bir ada idi.

Sudan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında yapılan Türkiye ile Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini duyurdu.

  • Sudan'ın Riyad Büyükelçiliği Basın Bölümü Sorumlusu El-Mutez Ahmed İbrahim, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye ile yapılan Sevakin Adası'ndaki limanın yeniden inşası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini ve bunun Mısır-Sudan arasındaki Halayib ve Şelatin konusundaki anlaşmazlıkla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Suudi Arabistan gazetesini yalanladı

İbrahim, Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde yayımlanan "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlıklı haberde yer alan ifadelerin Sudan'a, ülke otoritesine ve bazı ülkelerle ilişki kurma hakkına hakaret olduğunu kaydetti.

Ukkaz gazetesindeki haberde yer alan "Türkiye'nin Afrika tamahı" ifadesini eleştiren İbrahim, "Gazete, habere Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'yi kaynak gösteriyor. Söz konusu ajanslarda haberin ana metnini inceledim ancak 'tamah' kelimesine işaret eden herhangi bir ifade ya da bunda Arap ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum göremedim." ifadelerini kullandı.

Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
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Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
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Sudan'ın, halkının yararını gözeterek dış ilişkilerinde dikkat ettiği üzere Arap ulusal güvenliğine zarar vermeden diğer ülkelerle barışçıl ilişkiler kurduğunu aktaran İbrahim, "Sevakin, Sudan'ın elinde. Başka bir kesimin değil." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlığıyla yayımlanarak Reuters ve AFP'ye dayandırılan haberde, "Türkiye'nin Afrika'ya tamah ettiği, deniz yoluyla genişlemek istediği" yönünde ifadeler kullanıldı.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti çerçevesinde önceki gün mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından Hartum'da ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Gandur, basın toplantısında, Kızıldeniz'deki Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesine ilişkin "Bölge olarak değil, Sevakin Adası yalnızca Türkiye'ye yatırım sahası olarak verilecek. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski dönemlerde olduğu gibi hac yolculuğunun başlangıç yeri olan bu bölgenin hem ibadet içerikli hem de turizm amaçlı ortak bir yatırım alanı olarak değerlendirilmesini onaylıyor. Bu normal bir durum." değerlendirmesini yapmıştı.

Mısır medyasına ilişkileri güçlendirme çağrısı

Öte yandan, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani, Mısır'daki bazı basın organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin geçen olumsuz değerlendirmelere karşı medya araçlarına "Hartum'un Kahire ilişkilerini gerginleştirmek yerine güçlendirmeye çalışma" çağrısında bulundu.

Kordofani, Sudan hükümetine yakın Şurug kanalındaki açıklamasında, Mısır medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı Sudan'a hücumunu garip karşıladığını belirterek, bunun acınası bir durum olduğunu kaydetti.

  • Büyükelçi, "Sudan ve Mısır'ın çıkarı ilişkilerin güçlendirilmesinde. Birbirini karalamakta değil." ifadelerine yer verdi.

Mısır'daki bazı medya organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin olumsuz değerlendirmeler yapılmış, Sudan Dışişleri Bakanı Gandur bunlara dair, "Maalesef Mısır medyasındaki bazı tepkileri izledik. Bu türden tepkilere çok şaşırdık. Belli ki ülkeler arasında ilişkiler nasıl yönetilir bundan hiç anlamayanlar var. Bu ziyaret başarılı olmasaydı, bu kadar ilgiye mazhar olmaz ve bu kadar gündeme gelmezdi." ifadelerini kullanmıştı.

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