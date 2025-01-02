Suriye'de yeni eğitim müfredatı: 'Osmanlı işgali' ifadesi 'Osmanlı Yönetimi' olarak değiştirildi

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki yeni yönetim, ülkeyi yapılandırmaya devam ediyor. Suriye'deki yeni yönetimin kademe kademe yapılandırma yaptığı alanlardan birisi de eğitim oldu.





Suriye'deki yeni yönetimin göreve getirdiği milli eğitim bakanı müfredatta düzenleme yaparak, okul kitaplarında yer alan Osmanlı İmparatorluğu karşıtı ifadeleri kaldırdı.









‘Osmanlı İşgali’ ifadesi değişti

Yeni Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, müfredattaki bazı yanlış tanımlamaları gerçeği ile düzenledi. Tarih kitaplarında "Osmanlı İşgali" ifadesi, "Osmanlı Yönetimi" olarak değiştirildi.





Suriye'deki yeni yönetimin yaptığı bu hamle, Türkiye'de de oldukça olumlu karşılandı. Bu hamleyle beraber eski yönetime dair tüm izlerin Suriye'de yavaş yavaş silinmeye de başladığı görüldü.









Yeni anayasa da gündemde

Suriye'nin kurtuluşunun bölgede "50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını" söyleyen Ahmed Şara, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini kaydetti.





Şara, seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için "kapsamlı bir nüfus sayımı yapılmasını gerektiğini" ve bunun zaman alacağını bildirdi.





Ülkede hukukun yeniden inşa aşamasında olduğunu aktaran Şara, ülkedeki protestolara ilişkin, "Her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini" ifade etti.



