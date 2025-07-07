Tayvan'ı Danas Tayfunu vurdu: 2 kişi öldü, 334 kişi yaralandı

Acil Durum Operasyon Merkezinden (CEOC) yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle 400 binden fazla hanede elektik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle solunum cihazı duran bir hasta ile devrilen ağacın çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, tayfunun neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle 334 kişinin yaralandığı ifade edildi.