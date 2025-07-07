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Tayvan'ı Danas Tayfunu vurdu: 2 kişi öldü, 334 kişi yaralandı

Tayvan'ı Danas Tayfunu vurdu: 2 kişi öldü, 334 kişi yaralandı

11:167/07/2025, Pazartesi
AA
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Tayvan
Tayvan

Tayvan'da etkili olan Danas Tayfunu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 334 kişinin yaralandığı bildirildi.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan'ın güneyinde karaya ulaşan tayfun, tropikal fırtınaya dönüştü.

Acil Durum Operasyon Merkezinden (CEOC) yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle 400 binden fazla hanede elektik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle solunum cihazı duran bir hasta ile devrilen ağacın çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, tayfunun neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle 334 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Tayfunun yol açtığı maddi hasarla ilgili 2 bin 270 vakanın bildirildiği aktarılan açıklamada, etkilenen bölgelerdeki 3 bin 483 kişinin ise tahliye edildiği kaydedildi.



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