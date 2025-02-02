Tel Aviv'i yendi gelirini Gazze'ye bağışladı

Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze'deki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı bildirildi. Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılara ve uluslararası hukuk ihlallerine sessiz kalamaz ve kalmayacaktır" denildi. İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, "Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız maçtan elde ettiğimiz 735.000 kronluk tüm bilet gelirimizi Gazze gitmek üzere Kızılhaç'a bağışlıyoruz" denildi.