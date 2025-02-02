Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Tel Aviv'i yendi gelirini Gazze'ye bağışladı

Tel Aviv'i yendi gelirini Gazze'ye bağışladı

04:002/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Norveç kulübü Bodo/Glimt, Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i 3-1 yendikleri maçın gelirini Gazze’deki yardım çalışmalarına bağışladı.

Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze'deki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı bildirildi. Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılara ve uluslararası hukuk ihlallerine sessiz kalamaz ve kalmayacaktır" denildi. İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, "Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız maçtan elde ettiğimiz 735.000 kronluk tüm bilet gelirimizi Gazze gitmek üzere Kızılhaç'a bağışlıyoruz" denildi.



#Gazze
#Bodo Glimt
#UEFA
#Maccabi Tel Aviv

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) 14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 1 ŞUBAT Emekli zamlı maaş ödeme takvimi 2025