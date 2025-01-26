Aktivistlerden Trump'a çağrı: Gazze politikanı gözden geçir

Protestocular, yanlarında getirdikleri pankartlarla Trump yönetimine çağrı yaptı.
Chicago'daki aktivistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve göçmen politikalarını yeniden gözden geçirmesini talep etti.
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ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde bir araya gelen protestocular, Trump yönetiminin göçmen ve Gazze konusundaki politikalarını yeniden gözden geçirmesini talep etmek üzere miting düzenledi.
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