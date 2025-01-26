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Aktivistlerden Trump'a çağrı: Gazze politikanı gözden geçir

Aktivistlerden Trump'a çağrı: Gazze politikanı gözden geçir

09:1926/01/2025, Pazar
AA
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<p>Protestocular, yanlarında getirdikleri pankartlarla Trump yönetimine çağrı yaptı.</p>
Protestocular, yanlarında getirdikleri pankartlarla Trump yönetimine çağrı yaptı.

Chicago'daki aktivistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve göçmen politikalarını yeniden gözden geçirmesini talep etti.

ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde bir araya gelen protestocular, Trump yönetiminin göçmen ve Gazze konusundaki politikalarını yeniden gözden geçirmesini talep etmek üzere miting düzenledi.

#Gazze
#Amerika
#Chicago
#Donald Trump

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