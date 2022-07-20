Toplu mezar gizemi: Kimin öldürdüğü sır gibi

Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehri yakınlarındaki bir arazide toplu mezar bulundu. Torbalara konulmuş halde 25 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu mezarın, kayıp olan yakınlarını aramak için bir araya gelen bölge halkından bir grup tarafından tespit edildi. Grubun üyeleri, arazinin yüzeyinde çöken alanlardan şüphelendikten sonra bölgeyi taradıklarını ifade etti. Jalisco eyalet yönetimi ise, arazideki arama çalışmalarını yürütmek üzere bölgeye iş makineleri ve polis ekipleri gönderdi.

CNNTURK'un haberine göre, toplu mezarın ilk olarak geçtiğimiz cuma günü bulunduğu ve ilk kazı çalışmalarında 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Devam eden kazı çalışmaları neticesinde dün ulaşılan ceset sayısının 25’e yükseldiği ifade edildi.

Yetkililer, arazide daha fazla ceset olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bölgedeki son ceset bulunana kadar kazı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.